Global piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Özellikle peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri sonrası akaryakıt fiyatları illere göre farklılık göstermeye devam ederken, büyükşehirlerdeki güncel tablo netleşti. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel pompa fiyatları:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'un her iki yakasında fiyatlar arasında küçük farklar gözlemleniyor.

• Avrupa Yakası:

Benzin: 62,76 TL

Motorin: 69,35 TL

LPG: 34,99 TL

• Anadolu Yakası:

Benzin: 62,62 TL

Motorin: 69,21 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Başkent Ankara'da nakliye maliyetlerinin etkisiyle fiyatlar İstanbul'un bir miktar üzerinde seyrediyor.

• Benzin: 63,73 TL

• Motorin: 70,47 TL

• LPG: 34,87 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir'de ise benzin ve motorin fiyatları diğer büyükşehirlere oranla daha yüksek seviyelerde işlem görüyor.

• Benzin: 64,01 TL

• Motorin: 70,75 TL

• LPG: 34,79 TL