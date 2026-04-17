Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut ve iş yeri satış istatistikleri raporunu açıkladı.

Mart ayında konut piyasasında toplam satışlar, farklı dinamiklerin etkisiyle karışık bir seyir izledi.

En dikkat çekici veri, kredi maliyetlerine ve piyasa koşullarına rağmen ipotekli satışların yüzde 35,9 oranında artarak 25 bin 978’e ulaşması oldu.

İlk el konut satışları yüzde 1,3 artışla 35 bin 725 olurken, ikinci el piyasası yüzde 3,6 kan kaybederek 77 bin 642 seviyesine geriledi.

İkinci el konutlar, toplam pazarın yüzde 68,5’ini domine etmeye devam etti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler ise bir önceki aya göre ciddi bir yavaşlamaya işaret etti; ilk el satışlarda yüzde 9,6, ikinci el satışlarda ise yüzde 5,5 oranında bir düşüş söz konusu.

İŞ YERİ SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Ticari gayrimenkul tarafında ise tablo konut piyasasına göre daha karamsar. Hem ilk el hem de ikinci el iş yeri satışlarında belirgin bir düşüş gözlemlendi.

İlk el iş yeri satışları yüzde 5,4 azalarak 3 bin 787'ye, ikinci el satışlar ise yüzde 12,3 azalarak 9 bin 712'ye düştü.

Ticari alanda da tıpkı konutta olduğu gibi ipotekli satışlar yüzde 60,1 gibi radikal bir oranda artsa da toplamdaki payı 698 adet ile oldukça sınırlı kaldı.

YABANCIYA SATIŞTA RUSYA LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki konut iştahı azalmaya devam etti. Mart ayında yabancılara yapılan satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,0 azalarak bin 353’e geriledi.

Mart ayında en fazla konut satışı sırasıyla; 229 ile Rusya Federasyonu, 130 ile İran ve 84 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

Yabancıya yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı sadece yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. 2026'nın ilk çeyreğinde (ocak-mart) yabancıya satışlar toplamda yüzde 14,9'luk bir daralma yaşadı.

Veriler, piyasanın kredi destekli alımlarla ayakta kalmaya çalıştığını ancak genel talepte, özellikle ticari alanlarda ve yabancı yatırımcı nezdinde bir soğuma olduğunu gösterdi.