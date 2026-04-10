Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk müteahhitlik sektörünün dünyadaki gücüne dikkat çekerek, yakın coğrafyada önümüzdeki 10 yılda oluşacak 1 trilyon dolarlık yeniden inşa pazarında Türkiye'nin başrol oynayacağını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı ekonomi sunumunda Türkiye'nin döviz girdisini ve küresel etkisini artıracak en önemli sektörlerden biri olan inşaat alanındaki devasa potansiyeli gözler önüne serdi. "Türk İnşaat Firmaları İçin Daha Fazla Fırsat" başlıklı verileri paylaşan Şimşek, sektörün yarım asırlık başarısını ve gelecekteki hedeflerini anlattı.

"Dünya İkincisiyiz, ABD'yi Geride Bıraktık"

Bakan Şimşek'in Ticaret Bakanlığı ve ENR (Engineering News Record) verilerine dayandırarak paylaştığı tabloya göre, Türk inşaat sektörü küresel ligde zirveyi zorluyor.

2025 yılı itibarıyla "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde Türkiye, 45 firma ile dünyada ikinci sırada yer alıyor. Listede 76 firması bulunan Çin birinci sırada yer alırken, Türkiye 42 firması bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakarak kalitesini ve rekabet gücünü bir kez daha kanıtlamış durumda.

1972 yılından 2025'e kadar geçen sürede Türk firmalarının ulaştığı tarihi rakamlar ise şöyle:

Tamamlanan Proje Sayısı: 12.674

Projelerin Toplam Değeri: 546.8 Milyar Dolar

Yakın Coğrafyada 1 Trilyon Dolarlık Fırsat

Sunumun en dikkat çekici bölümü ise Türkiye'nin çevresinde yaşanan çatışmalar sonrası ortaya çıkacak "yeniden inşa" faturası oldu. Şimşek'in Dünya Bankası verilerinden aktardığı projeksiyona göre, önümüzdeki 10 yıl içerisinde sadece yakın coğrafyamızda (İran hariç) yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir altyapı ve üstyapı yatırım ihtiyacı doğacak.

Yeniden inşa edilmesi gereken ülkeler ve tahmini maliyetleri şu şekilde sıralandı:

Ukrayna: 524 Milyar Dolar

Suriye: 216 Milyar Dolar

Irak: 88 Milyar Dolar

Gazze: 53 Milyar Dolar

Yemen: 25 Milyar Dolar

Lübnan: 11 Milyar Dolar

Dünya çapında edindiği tecrübe, hızlı organize olma yeteneği ve lojistik avantajıyla Türk inşaat sektörünün, 1 trilyon dolara yaklaşan bu devasa pastadan en büyük payı alması ve Türkiye ekonomisine güçlü bir döviz girdisi sağlaması hedefleniyor.