Borsa İstanbul geneline bakıldığında yabancı payı, günlük bazda -0.1 puanlık sınırlı bir düşüş kaydetti.

Bu hareketle birlikte toplam yabancı oranı 35.71 seviyesinde dengelendi.

Kısa vadeli yabancı girişlerinde gıda ve sanayi şirketleri başı çekti. Rapora göre günlük bazda payı en çok artan ve azalan hisseler şunlar oldu:

En Çok Artanlar:



• MEYSU: +5.39 bps

• EUREN: +5.32 bps

• GLRMK: +4.08 bps

En Çok Azalanlar:



• KRDMB: -4.47 bps

• GUNDG: -3.11 bps

• USAK: -2.29 bps

İSTİKRARLI YÜKSELİŞ: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTANLAR

Yabancı yatırımcının sadece bir günlük değil, 10 işlem günüdür üst üste pozisyon artırdığı hisseler piyasa algısı açısından güçlü bir sinyal veriyor.

Özellikle şu 5 hisse, 10 günlük kesintisiz artış serisiyle dikkat çekiyor:

• GMTAS

• OZGYO

• OZSUB

• RUBNS

• VERUS

İSTİKRARLI DÜŞÜŞ: YABANCININ MESAFE KOYDUĞU HİSSELER

Diğer tarafta ise satış baskısının kronikleştiği bir tablo söz konusu. Aşağıdaki hisseler, yabancı payı oranında 10 gündür kesintisiz bir düşüş yaşıyor:

• KUTPO

• NTHOL

• TBORG

• TMPOL

• YYAPI

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 2.59 6.984.679.726,98 % 5.71 12:38 THYAO 322.75 5.970.991.382,00 % 1.02 12:38 ASELS 383.5 5.831.822.541,50 % 1.79 12:38 AKBNK 77 4.840.380.557,20 % 2.26 12:38 GLRMK 253.75 4.117.608.664,15 % 4.42 12:38 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.