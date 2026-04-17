Aralık 2025'te yürürlüğe giren ve emlak satış bedellerinin rayiç bedelin 2 katını geçemeyeceğini öngören düzenleme, alt kanunlardaki eksiklikler nedeniyle kağıt üzerinde kaldı.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, yasal düzenlemeye rağmen piyasadaki gerçek fiyatların rayiç bedellerin çok üzerinde seyrettiğini belirterek, ev alacak ve satacak vatandaşları "hukuki boşluk" konusunda uyardı.

"KANUN VAR, UYGULAMA YOK"

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bir taşınmazın satış bedeli, belediye tarafından belirlenen rayiç bedelin en fazla 2 katı olabiliyor.

Ancak sahada durumun çok farklı olduğunu ifade eden Neşet Gündüz, piyasa gerçeklerini şu sözlerle özetledi:

"Vatandaşlardan gelen şikayetler tablonun vahametini gösteriyor. Emlak fiyatları rayiç bedellerin 3, 5, hatta bazı bölgelerde tam 13 katına kadar çıkmış durumda. Kağıt üzerinde bir sınırlama olsa da alt kanunlarda gerekli uyum düzenlemeleri yapılmadığı için bu hüküm sahaya yansımıyor."

ARACI TUZAKLARINA DİKKAT: "DAVA AÇSANIZ DA KAZANAMAZSINIZ"

Hukuki boşluktan yararlanmak isteyen bazı kötü niyetli aracıların, "Dava açıp hakkınızı alırız" diyerek vatandaşları yanılttığını vurgulayan Gündüz, tüketicileri uyardı.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı’na göre alt düzenlemeler tamamlanmadığı için açılan davaların kazanılma ihtimali oldukça düşük.

Bu nedenle "Dilekçe verelim, paranızı geri alalım" vaatlerine itibar edilmemeli. Belediyeler mevcut mevzuata göre işlem yapıyor; sorun sistemin işleyişindeki uyumsuzluktan kaynaklanıyor.

SABİT GELİRLİ VATANDAŞ KONUTA ERİŞEMİYOR

Emlak fiyatlarındaki fahiş artış ile gelir seviyesi arasındaki uçuruma dikkat çeken Gündüz, gelir artışlarının yüzde 12-15 bandında kaldığını, buna karşın gayrimenkul fiyatlarının kontrolsüzce yükseldiğini belirtti.

Tüketiciler Birliği, sorunun çözümü için Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yeni ve kapsayıcı bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

TÜKETİCİLERE 3 ALTIN TAVSİYE

• Önceden Araştırın: İşlem yapmadan önce bölgenizdeki güncel rayiç bedelleri mutlaka belediyeden sorgulayın.

• Tedbirli Olun: Satın alma kararınızı "sonradan dava açarım" mantığıyla değil, mevcut piyasa koşullarını bilerek verin.

• Vaatlere Kanmayın: Hukuki altyapısı oluşmamış konularda "garanti sonuç" vadeden aracı kurumlardan uzak durun.

(DHA)