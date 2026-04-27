Bugün paylaşılan verilere göre, borsada yabancı payı yüzde 35,31 seviyesine geriledi.Genel orandaki düşüşe rağmen, bazı hisselerde yabancı girişinin istikrarlı bir şekilde devam etmesi dikkat çekti.

YABANCI PAYI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN HİSSELER

Günlük bazda yapılan incelemelerde, yabancı yatırımcıların portföylerine en çok eklediği ve en çok çıkış yaptığı kağıtlar şu şekilde sıralandı:

Yabancı Oranı En Çok Artanlar:

AYCES: 1.58 bps

SKYMD: 1.34 bps

ALTNY: 1.03 bps

Yabancı Oranı En Çok Azalanlar:

ESEN: -4.38 bps

SELVA: -3.57 bps

AGROT: -3.38 bps

İSTİKRAR DİKKAT ÇEKİYOR: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ALIMDALAR

Piyasadaki dalgalanmaya rağmen yabancı yatırımcıların 10 işlem günü boyunca aralıksız pay artırdığı hisseler, "istikrarlı alım" sinyali olarak değerlendiriliyor. İşte 10 gündür yabancı oranı sürekli artan 5 hisse:

ALCTL (Alcatel Lucent Teletaş)

DOKTA (Döktaş Dökümcülük)

EDIP (Edip Gayrimenkul)

GENTS (Gentaş)

INGRM (Ingram Micro Bilişim)

YABANCININ TERK ETTİĞİ HİSSELER: SATIŞ SERİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan, bazı hisselerde yabancı çıkışı günlerdir devam ediyor. Özellikle havacılık ve enerji tarafındaki bazı kağıtlarda satış serisi dikkat çekiyor:

TAVHL: 9 gündür düşüşte

TAVHL: 9 gündür düşüşte

BASGZ: 8 gündür düşüşte

KIMMR: 7 gündür düşüşte

ALBRK: 6 gündür düşüşte

DOCO: 6 gündür düşüşte

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 325 12.228.796.146,25 % 0.46 18:10 SASA 3.16 11.827.412.491,87 % 6.4 18:10 PASEU 135 10.014.074.813,30 % 8.09 18:10 ASTOR 221.5 9.914.951.824,30 % 6.54 18:10 TUPRS 269 7.396.650.058,25 % 2.28 18:10 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.