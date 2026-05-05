Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net kârı, güçlü operasyonel performansın etkisiyle dikkat çekici bir artış kaydetti.

NET KÂRDA SERT YÜKSELİŞ

Coca-Cola İçecek, Ocak-Mart döneminde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 214 artırarak 5 milyar 237 milyon TL'ye çıkardı. Şirket, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise 1 milyar 669 milyon TL net kâr açıklamıştı.

ARACI KURUMLAR HEDEF FİYATLARI GÜNCELLEDİ

Güçlü finansal sonuçların ardından aracı kurumlar CCOLA hissesi için hedef fiyat ve tavsiyelerini yukarı yönlü revize etti.

Deniz Yatırım, hedef fiyatını 97,6 TL'den 110 TL'ye yükseltirken "al" tavsiyesini korudu. İş Yatırım, 107 TL hedef fiyat ile "al" önerisini sürdürdü. Ak Yatırım ise hedef fiyatını 105 TL’den 106 TL'ye çıkararak tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak belirledi.

Şeker Yatırım, hedef fiyatını 90,7 TL'den 103,4 TL'ye yükseltirken "al" tavsiyesini korudu. Yapı Kredi Yatırım da 100 TL hedef fiyat ile "al" önerisini sürdürdü.

HİSSE FİYATI 79,35 TL SEVİYESİNDE

CCOLA hissesi, saat 12.40 itibarıyla 79,35 TL seviyesinden işlem görüyor. Açıklanan bilançonun ardından güncellenen hedef fiyatlar, hissede yukarı yönlü potansiyelin sürdüğüne işaret ediyor.

CCOLA hisse detay verilerine göre; Hissede pivot seviyesi 76.00 olarak öne çıkarken, kısa vadede 75.00 seviyesi ilk destek, 77.85 seviyesi ise ilk direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyelerin kırılıp kırılmayacağı, fiyatın yönü açısından belirleyici olacak.

KRİTİK EŞİK 77.90 TL

Mevcut teknik görünümde trend aşağı yönlü olarak değerlendiriliyor. Özellikle 77.90 seviyesi trend değişimi açısından kritik eşik olarak öne çıkıyor. Hisse bu seviyenin altında kaldığı sürece aşağı yönlü eğilimin korunması beklenirken, olası bir yukarı yönlü kırılım trendde değişim sinyali verebilir.

HAREKETLİ ORTALAMALAR VE SİNYALLER

Hissede 50 günlük hareketli ortalama 72.66, 100 günlük hareketli ortalama ise 68.92 seviyesinde bulunuyor. Öte yandan kapanışın 5 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmesi, kısa vadede alım sinyali üretmiş durumda.

