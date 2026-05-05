Kripto para piyasasının lideri Bitcoin (BTC), jeopolitik gerilimlerin gölgesinde üç ayın en yüksek seviyelerini test ederek sessizliğini bozdu. 80.000 dolar barajını aşarak yatırımcısını heyecanlandıran varlık, Orta Doğu’dan gelen sıcak haberlerle dalgalı bir seyir izliyor.

ZİRVE DENEMESİ VE "FÜZE" GERİLİMİ

Dün 80.500 doların üzerine çıkarak son üç ayın rekorunu kıran Bitcoin, bu seviyede kalıcılık sağlamakta zorlandı. Yükselişin ivme kaybettiği anlarda, Al Jazeera’nin İran Devrim Muhafızları’na dayandırdığı; "Hürmüz Boğazı’nda bir ABD donanma gemisinin füzelerle hedef alındığı" iddiası piyasalara bomba gibi düştü.

Bu gelişmeyle birlikte risk iştahının hızla azalması sonucu Bitcoin, kısa sürede 78.800 dolara kadar geriledi. Ancak lider kripto para birimi bugün kayıplarını telafi ederek yeniden 80 bin 973 dolar seviyelerine tırmandı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Kaynak: TradingView

TEKNİK GÖRÜNÜM: 75 BİN DOLAR ARTIK DESTEK

Günlük grafikler, Bitcoin'in Şubat ve Mart aylarında güçlü bir direnç olan 75.000 dolar seviyesini artık sağlam bir destek konumuna getirdiğini gösteriyor. Analistler, dünkü sert dalgalanmaya rağmen fiyatın 80.000 dolar civarında tutunma çabasını, aşağı yönlü trendin zayıfladığına dair pozitif bir sinyal olarak yorumluyor.

SIRADA 85 BİN DOLAR MI VAR?

Analistlere göre Bitcoin’in önündeki yol haritasında şu seviyeler kritik öneme sahip:

Kritik Destek: 79.000 dolar seviyesinin korunması, yükseliş senaryosunun devamı için şart.

Güçlü Direnç: Kısa vadede hedef 85.000 dolar. Bu seviyenin aşılması halinde 86.000 - 88.000 dolar aralığı ilk büyük hedef olacak.

Boğa Hedefi: Daha güçlü bir ivme ile 92.000 - 94.000 dolar bandı takip edilecek.

Alt Sınır: Olası bir satış baskısında 75.000 doların altına inilmesi, yükseliş beklentisini tamamen zayıflatabilir.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.