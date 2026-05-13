Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TMCB) Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya dair değerlendirme geldi.

X hesabından değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, “Martta yıllıklandırılmış cari açık 39,7 milyar dolar gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz.” dedi.

"MAYIS AYINDA CARİ DENGEDE GEÇİÇİ BOZULMA BEKLİYORUZ"

Bakan Şimşek, Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma beklediklerini dile getirdi. Ayrıca diğer taraftan savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını gördüklerini dile getirdi.

Bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cari açığın artacağının belirten Şimşek, “Uyguladığımız programla sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz.” dedi.

Şimşek, “Mart’taki 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi ile yıllıklandırılmış giriş 12,6 milyar dolar oldu. Ülkemizin risk primi CDS savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirme oranlarındaki yüksek seyir devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Meclis’te görüşülen Yatırım Teşvik Paketi’nin finansman yapısını desteklemesini beklediklerini dile getiren Şimşek, “Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu.