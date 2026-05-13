Bugün ve dün yayımlanan güncel raporlarda; gıda, teknoloji, enerji ve perakende devleri için yeni hedef fiyatlar ve tavsiyeler belirlendi.

ÖNE ÇIKAN HEDEF FİYAT VE TAVSİYELER

İşte aracı kurumların bugün ve dün (12-13 Mayıs) paylaştığı güncel öneri listesi:

Ülker Bisküvi (ULKER):

Alnus Yatırım: 168,85 TL (AL)

Ak Yatırım: 171,00 TL (Endeks Üstü Getiri)

Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS):

Vakıf Yatırım: 1.030,00 TL (AL)

Alnus Yatırım: 968,14 TL (AL)

Gedik Yatırım: 774,50 TL (Endekse Paralel Getiri)

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG):

Bulls Yatırım: 18,77 TL (Endeks Üstü Getiri)

Kimteks Poliüretan (KMPUR):

Alnus Yatırım: 28,94 TL (AL)

Doğuş Otomotiv (DOAS):

Ak Yatırım: 305,00 TL (Endeks Üstü Getiri)

Alnus Yatırım: 275,57 TL (AL)

Tacirler Yatırım: 255,00 TL (AL)

Turkcell (TCELL):

Alnus Yatırım: 176,18 TL (AL)

Vakıf Yatırım: 174,00 TL (AL)

Ahlatcı Yatırım: 156,81 TL (AL)

Aksa Enerji (AKSEN):

Alnus Yatırım: 112,80 TL (AL)

Amarkas (Gedik Yatırım İştiraki): 99,25 TL (AL)

Pegasus (PGSUS):

Vakıf Yatırım: 283,00 TL (AL)

Alnus Yatırım: 275,58 TL (AL)

Gedik Yatırım: 230,00 TL (Endeks Üstü Getiri)

Logo Yazılım (LOGO):

Gedik Yatırım: 229,84 TL (Endeks Üstü Getiri)

Ak Yatırım: 225,00 TL (Endeks Üstü Getiri)

Emlak Konut GYO (EKGYO):

Kuveyt Türk Yatırım: 31,00 TL (AL)

Vakıf Yatırım: 29,50 TL (AL)

Türk Telekom (TTKOM):

Al Capital: 90,49 TL (AL)

Torunlar GYO (TRGYO):

Ak Yatırım: 154,00 TL (Endeks Üstü Getiri)

Vakıf Yatırım: 135,00 TL (AL)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.