İç ve dış piyasalardaki ekonomik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel jeopolitik riskler, altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Vatandaş "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını arıyor.
Hafta kapanışının ardından 16 Mayıs Cumartesi gününün ilk saatlerinde serbest piyasada oluşan güncel altın satış fiyatları netleşti.
TSI 09.12 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde;
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.630,49 TL
Satış: 10.864,40 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.644,06 TL
Satış: 6.644,89 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.540,07 dolar
Satış: 4.540,64 dolar
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.