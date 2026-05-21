Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı hareketleri yakından takip edilirken son günlerde bazı hisselerde dikkat çeken bir tablo oluştu. Günlük bazda yabancı payındaki değişimler sürerken, bazı şirketlerde yabancı yatırımcı oranının üst üste yükselmeye devam ettiği görüldü. Verilere göre EDIP, KORDS, LYDHO ve TURGG hisselerinde 10 gündür, GWIND hissesinde ise 9 gündür yabancı yatırımcı oranı kesintisiz artış gösteriyor.
YABANCI GİRİŞİNİN ÖNE ÇIKTIĞI HİSSELER
Günlük verilere göre yabancı yatırımcı oranında en güçlü artış DAPGM, TURSG ve EKOS hisselerinde gerçekleşti. DAPGM'de yabancı oranı 5,55 baz puan, TURSG'de 5,09 baz puan, EKOS'ta ise 1,57 baz puan artış gösterdi.
BAZI HİSSELERDE YABANCI ÇIKIŞI
Öte yandan bazı hisselerde yabancı yatırımcı oranında gerileme yaşandı. Verilere göre en yüksek düşüş TUCLK, CEOEM ve EFOR hisselerinde görüldü. TUCLK'ta yabancı oranı 2,85 baz puan, CEOEM'de 2,39 baz puan, EFOR'da ise 1,99 baz puan azaldı.
ARALIKSIZ TOPLANAN 5 HİSSE
Buna karşılık ASUZU, DAGI, DSTKF, MAALT ve ANELE hisselerinde ise yabancı yatırımcı oranındaki düşüş serisinin devam ettiği görüldü.
BORSANIN TOPLAM YABANCI PAYI GERİLEDİ
Genel görünümde Borsa İstanbul'un yabancı payı günlük bazda 0,1 puan düşüşle yüzde 34,33 seviyesine geriledi. Veriler, yabancı yatırımcı tarafında hisse bazlı ayrışmanın sürdüğüne işaret etti.