Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı hareketleri yakından takip edilirken son günlerde bazı hisselerde dikkat çeken bir tablo oluştu. Günlük bazda yabancı payındaki değişimler sürerken, bazı şirketlerde yabancı yatırımcı oranının üst üste yükselmeye devam ettiği görüldü. Verilere göre EDIP, KORDS, LYDHO ve TURGG hisselerinde 10 gündür, GWIND hissesinde ise 9 gündür yabancı yatırımcı oranı kesintisiz artış gösteriyor.

YABANCI GİRİŞİNİN ÖNE ÇIKTIĞI HİSSELER

Günlük verilere göre yabancı yatırımcı oranında en güçlü artış DAPGM, TURSG ve EKOS hisselerinde gerçekleşti. DAPGM'de yabancı oranı 5,55 baz puan, TURSG'de 5,09 baz puan, EKOS'ta ise 1,57 baz puan artış gösterdi.

BAZI HİSSELERDE YABANCI ÇIKIŞI

Öte yandan bazı hisselerde yabancı yatırımcı oranında gerileme yaşandı. Verilere göre en yüksek düşüş TUCLK, CEOEM ve EFOR hisselerinde görüldü. TUCLK'ta yabancı oranı 2,85 baz puan, CEOEM'de 2,39 baz puan, EFOR'da ise 1,99 baz puan azaldı.

ARALIKSIZ TOPLANAN 5 HİSSE

Son günlerde bazı hisselerde yabancı yatırımcı ilgisinin düzenli şekilde devam ettiği görüldü. EDIP, KORDS, LYDHO ve TURGG hisselerinde yabancı yatırımcı oranı 10 gündür, GWIND hissesinde ise 9 gündür aralıksız artış gösteriyor.

Buna karşılık ASUZU, DAGI, DSTKF, MAALT ve ANELE hisselerinde ise yabancı yatırımcı oranındaki düşüş serisinin devam ettiği görüldü.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 356 3.355.535.488,00 % 3.41 10:13 ASELS 403.25 1.382.637.768,25 % 2.48 10:13 THYAO 293.75 1.234.454.031,75 % -0.42 10:13 AKBNK 68.75 853.294.003,45 % -0.51 10:13 SASA 2.83 711.204.636,91 % 0.71 10:13 Tüm Hisseler

BORSANIN TOPLAM YABANCI PAYI GERİLEDİ

Genel görünümde Borsa İstanbul'un yabancı payı günlük bazda 0,1 puan düşüşle yüzde 34,33 seviyesine geriledi. Veriler, yabancı yatırımcı tarafında hisse bazlı ayrışmanın sürdüğüne işaret etti.