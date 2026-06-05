Özsu Balık ve Başkent Doğalgaz’ın temettü kararları genel kurul onayından geçerken, Forte Bilgi İletişim’in temettü teklifi yönetim kurulu tarafından yatırımcılarla paylaşıldı.

KAP’a yapılan açıklamalara göre, Özsu Balık Üretim A.Ş., Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO ve Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. temettü dağıtımına ilişkin kararlarını açıkladı.

OZSUB HİSSEDARLARINA TEMETTÜ DAĞITACAK

Özsu Balık Üretim A.Ş.’nin genel kurulunda kabul edilen karara göre yatırımcılara hisse başına brüt 0,6166666 TL, net 0,5241666 TL temettü ödemesi yapılacak.

Şirketin temettü ödemelerinin 6 Temmuz 2026 tarihinde yatırımcı hesaplarına aktarılması planlanıyor.

BASGZ’DEN HİSSE BAŞINA 2 TL TEMETTÜ

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO tarafından alınan genel kurul kararı kapsamında yatırımcılara hisse başına brüt 2,00 TL ve net 2,00 TL nakit temettü dağıtılacak.

Şirket tarafından açıklanan takvime göre temettü ödemeleri 20 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

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FORTE’DEN TEMETTÜ TEKLİFİ

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. yönetim kurulu, hisse başına brüt 0,52 TL ve net 0,442 TL temettü dağıtılmasını teklif etti.

Söz konusu teklifin ilgili süreçlerin tamamlanmasının ardından kesinleşmesi beklenirken, şirket tarafından temettü ödeme tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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