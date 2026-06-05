Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamada Merkezi Kaydi Sistem'de gerçekleştirilen hak kullanım işlemlerine ilişkin bilgilere yer verdi.

Açıklamaya göre Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) tarafından gerçekleştirilen nakit temettü ödemesi 5 Haziran 2026 tarihinde tamamlandı.

HİSSE BAŞINA 0,55 TL TEMETTÜ

Şirketin temettü dağıtımı kapsamında hisse başına brüt 0,55 TL, net 0,4675 TL nakit kâr payı ödemesi yapıldı.

EREGL paylarında temettü hak kullanım tarihi ise 3 Haziran 2026 olarak gerçekleşti.

TEMETTÜLER HESAPLARA GEÇTİ

MKK verilerine göre hak sahiplerine yönelik temettü ödemeleri tamamlanırken, yatırımcıların hesaplarına nakit kâr payları aktarıldı.

Temettü detayları şu şekilde:

Hisse başı brüt temettü: 0,55 TL

Hisse başı net temettü: 0,4675 TL

Temettü tarihi: 3 Haziran 2026

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