Borsa İstanbul’un bu sabah güne yatay bir açılışla yapması beklenirken; yatırımcıların ajandasında İstanbul’da düzenlenen OECD Kritik Mineraller Forumu öne çıkıyor.

Orta vadeli takvimde ise 6 Mayıs’taki CHP Kurultay davası, 15 Mayıs’taki Capital Intelligence Türkiye raporu ve Fed Başkanı Powell’ın görev süresinin dolacak olması, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak temel başlıklar olarak takip ediliyor.

ŞİRKET HABERLERİ

A1CAP – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

AGROT – Agross Mağazacılık’ın Zeytinburnu’na mağaza açtığı belirtildi.

AVHOL – Alsancak Holding tarafından 3.000.000 adet payın, pay başına 36,60 TL fiyattan iki alıcıya TAS’ta satışının gerçekleştiği açıklandı.

BVSAN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BIGTK – 500.000 dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortasının yenilendiği açıklandı.

BESTE – Bakanlık tarafından yürütülen özelleştirme süreci kapsamında araç muayene istasyonlarının yapım, bakım ve işletme imtiyazının MOI Ortak Girişim Grubu’na verildiği, imtiyazın 20 yıl süreyle şirket grup bünyesindeki TURKA veya iştirakleri tarafından kullanılmasının planlandığı, bu kapsamda şirketin TURKA ile yapılan görüşmeler sonucunda Eskişehir ve Bilecik’te araç muayene istasyonlarına yönelik alt işletici faaliyetlerinde bulunmak üzere ön protokol imzalama kararı aldığı açıklandı.

CONSE – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun tamamının finansal borç geri ödemelerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

EKGYO – İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesinin Kayasan -Fibey -Biroğlu Adi Ortaklığı ile imzalandığı, arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinin 31,2 milyar TL olduğu açıklandı.

EKGYO – Yurt dışında 650 milyon dolara kadar sukuk ihracı için SPK’ya ihraç tavanı başvuru yapıldığı, ihracın Emlak Konut Varlık Kiralama tarafından gerçekleştirileceği açıklandı.

FRMPL – Tekirdağ Çerkezköy’de bulunan arsa üzerine 16.000 m 2 ’lik Metal fabrika binası ve deposu inşaat çalışmalarına başlandığı açıklandı.

FZLGY – Şirketin, %47,33 oranında pay sahibi olduğu Başakşehir İkitelli’deki arsanın tamamını almak amacıyla açılan ortaklığın giderilmesi davası kapsamında yapılan elektronik ihaleye katıldığı ve en yüksek teklifin verildiği açıklandı.

GEREL – Gersan Electrik unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

GENIL – Şirket ile SGK arasında şirketin distribütörü olduğu Biomarin International tarafından üretilen ilaçların tedarikine Alternatif Geri Ödeme Sözleşmesi imzalandığı ve 15 aylık ciro katkısının 70,8 milyon euro olmasının beklendiği açıklandı.

GLCVY – Denizbank tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş alacak satışında 198,6 milyon TL’lik portföyün ihalesinin kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

GZNMI – Şirket bağlı ortaklığı Bizzcar Filo’nun halka arzı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumsuz karşılandı.

ISGYO – Şirketin, Kartal Manzara Adalar E Blok Ofis Binası'nın Teknoloji Geliştirme Merkezine dönüştürülerek 10 yıl süre ile kiralanmasına karar verdiği açıklandı.

ISGYO – 172 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

KAREL – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

KMPUR – Şirketin, Gebze ve Düzce üretim tesisleri için ISCC Plus sertifikası alındığı açıklandı.

KFEIN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

KARTN – VBTS kapsamında şirket paylarına 26 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

MPARK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

MACKO – 26 Nisanda şirket uygulamalarında 6,37 milyon ile tüm zamanların en yüksek Günlük Uygulama Kullanıcı Sayısına ulaşıldığı açıklandı.

MOBTL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi

MEYSU – Şirketin, Kayseri Valiliği tarafından gerçekleştirilen 7,8 milyon TL bedelli İncesu Subaşı Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatlı Saha ihalesine katılım sağladığı açıklandı.

MEPET – Şirket unvanının Break Mola olarak değiştirilmesine karar verildiği açıklandı.

NUGYO – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

NIBAS – Şirketin Niğde’deki fabrikasının 120,3 milyon TL bedelle Işıklar İnşaat’a satmasına, fabrikanın Işıklar İnşaat’tan aylık 510.000 TL’ye kiralanmasına karar verildiği açıklandı.

NIBAS – Şirketin Niğde’deki fabrikasının makine ve teçhizatlarını 17,9 milyon TL bedelle Işıklar İnşaat’a satmasına, makine ve teçhizatların Işıklar İnşaat’tan yıllık 1,5 milyon TL’ye kiralanmasına karar verildiği açıklandı.

OZYSR – Özyaşar Tel Güneş Enerjisi Santrali’nin Malatya’da kurulduğu, GES maliyetinin arsa alımı için yapılan harcamalar hariç 6 milyon dolar olduğu, yatırımın geri dönüş süresinin 6 – 7 yıl olmasının hedeflendiği açıklandı.

PAHOL – ORCAY’ın tahsisli sermaye artırımına katılım sağlanacağı açıklandı.

PLTUR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TTKOM – Fitch tarafından şirketin not görünümünün Pozitif’ten Durağan’a revize edildiği açıklandı.

PRDGS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

TAVHL – Şirketin, 2026 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

ULUFA – 300 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

ALARK – Şirket sermayesi yarın 435 milyon TL’den %4,1 oranında 18 milyon TL azalışla 417 milyon TL’ye düşecek.

CEMZY – Şirket sermayesi bugün 402 milyon TL’den %472,14 oranında bedelsiz olarak 1,9 milyar TL artışla 2,3 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 14,05 TL’ye denk gelmekte.

CONSE – Şirket sermayesinin 771 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 771 milyon TL nakden artışla 1,5 miyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

ORCAY – Tahsisli sermaye artırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı (Planlanan toplam satış hasılatı 500 milyon TL).

VSNMD – Şirket sermayesinin 117 milyon TL’den %55 oranında kar payından bedelsiz olarak 64,3 milyon TL artışla 181,4 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 57,85 – 58,35 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %24,49’a yükseldi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 27,86 – 28,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

EMKEL – Bank of America Corporation tarafından 27,89 – 28,74 TL fiyat aralığından 6.707.432 adet alış ve 8.219.935 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,23’e geriledi.

GOKNR – Turkey Juİce Company tarafından 22,00 TL fiyattan 5.031.772 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,65’e geriledi.

GSDHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 11.500.000 adet pay 4,98 – 5,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

IZFAS – Geri alınan 19.509 adet pay, pay başına 70,20 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 1,3 milyon TL gelir elde edildi.

KARTN – Pak Gıda tarafından 114,15 TL fiyattan 250.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,36’ya geriledi.

KGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 11,54 TL fiyattan 10.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %56,63’e geriledi.

KGYO – Hedef Portföy tarafından 10.150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,68’e yükseldi.