28 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan raporla birlikte kurum, hisse üzerindeki hedef fiyatını aşağı yönlü güncelledi.

HEDEF FİYATTA İNDİRİM, "TUT" TAVSİYESİ DEVAM EDİYOR

HSBC analistleri, Arçelik için daha önce 135,00 TL olarak belirledikleri hedef fiyatı 130,00 TL seviyesine çekti. Hedef fiyattaki bu revizeye rağmen banka, hisse için verdiği "Tut" tavsiyesini değiştirmedi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

İŞTE ARÇELİK (ARCLK) HEDEF FİYAT DETAYLARI

HSBC'nin paylaştığı veriler ışığında hissenin son görünümü şu şekilde:

Aracı Kurum: HSBC

Yeni Hedef Fiyat: 130,00 TL

Eski Hedef Fiyat: 135,00 TL

Güncel Piyasa Fiyatı: 115,00 TL (Son kapanış itibarıyla)

Tavsiye: Tut

Prim Potansiyeli: %13,04

Rapor Tarihi: 28 Nisan 2026

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.