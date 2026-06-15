Dolar kaç TL, euro ne kadar? Döviz kurlarındaki son durum haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarındaki hareketlilik sürerken, dolar ve euroda güncel alış-satış fiyatları merak ediliyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Serbest piyasada saat 07.22 itibarıyla dolar/TL kuru 46,26 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar alış fiyatı 46,2620 TL, satış fiyatı ise 46,2752 TL olarak kaydedildi.

Euro/TL kuru ise aynı saat itibarıyla 53,54 TL seviyesinde bulunuyor. Euro alış fiyatı 53,5275 TL, satış fiyatı ise 53,5597 TL seviyesinde işlem görüyor.