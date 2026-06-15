Orta Doğu'da gündeme gelen "anlaşma" haberlerinin etkisiyle petrol fiyatlarında yüzde 3'ü aşan düşüş yaşanırken, güvenli liman talebinin yeniden güçlenmesi altın fiyatlarını destekledi. Son iki haftada yüzde 7'nin üzerinde değer kaybeden altın, yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 6.436 TL seviyesine çıkarken, yatırımcılar çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve ons altındaki güncel fiyatları yakından takip ediyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Gram altın TSİ 07.31 itibarıyla 6.435,17 TL alış ve 6.436,12 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Ons altın ise 4.324,11 dolar alış ve 4.325,06 dolar satış seviyesine yükseldi.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın TSİ 07.31 itibarıyla 10.296,27 TL alış ve 10.523,06 TL satış fiyatından işlem görürken, yarım altın aynı saat itibarıyla 20.526,89 TL alış ve 21.043,86 TL satış seviyesinde bulunuyor.

TAM ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Tam altın TSİ 07.31 itibarıyla 42.358,00 TL alış ve 42.751,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken, Cumhuriyet altını ise aynı saatlerde 41.185,07 TL alış ve 41.963,50 TL satış seviyesinde bulunuyor.

ATA ALTIN VE GREMSE ALTIN FİYATLARI

Ata altın TSİ 07.31 itibarıyla 41.982,70 TL alış ve 43.050,51 TL satış fiyatından işlem görürken, gremse altın da aynı saat itibarıyla 105.520,00 TL alış ve 106.714,00 TL satış seviyesine yükseldi.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve küresel piyasalarda dolar endeksi ile ABD tahvil faizlerinin aşağı yönlü hareket etmesi, son dönemde baskı altında kalan altın fiyatlarının toparlanmasına destek verdi. Özellikle güvenli liman talebindeki artışın altın piyasasında alımları güçlendirdiği belirtiliyor.