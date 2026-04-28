Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre şirket, Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan üretim tesisini satın alarak aynı zamanda geri kiralama yöntemiyle operasyonel devamlılığı sağladı.

120 MİLYON TL’LİK FABRİKA ALIMI VE GERİ KİRALAMA

Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 27 Nisan 2026 tarihli toplantısında alınan karara göre; Niğde Merkez Fertek Mahallesi’nde bulunan 11.864,95 m² yüzölçümlü sanayi parseli ve üzerindeki fabrika binası satın alındı.

Satıcı: Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Satın Alım Bedeli: 120.280.000 TL

Kiralama Detayı: Satın alınan fabrika binası, faaliyetlerine devam etmesi amacıyla aylık 510.000 TL + KDV bedelle satıcı firma Niğbaş’a geri kiralandı.

MAKİNE VE TEÇHİZAT İÇİN 21,4 MİLYON TL

Gayrimenkul alımının yanı sıra, fabrikanın içerisinde yer alan Yapı Kimyasalları ve GRC üretimi yapan makine ve teçhizatlar da holding bünyesine geçti.

Ekipman Bedeli: 17.900.000 TL + KDV (Toplamda 21.480.000 TL)

Kiralama Detayı: Söz konusu makine ve teçhizatlar, yıllık 1.500.000 TL + KDV bedel karşılığında Niğbaş Niğde Beton’a geri kiralandı.

