Borsa İstanbul genelinde yabancı payı hafif bir geri çekilmeyle yüzde 34,66 seviyesine gerilerken, hisse bazlı hareketlerde oldukça keskin ayrışmalar gözleniyor.

Günlük bazda yabancı yatırımcıların alım iştahının en yüksek olduğu kağıt 11.86 bps artışla TATEN oldu. Onu yakından takip eden hisseler ise şunlar:

• TATEN: +11.86 bps
OZATD: +8.98 bps
BESTE: +4.11 bps

Buna karşın, BIGEN, RTALB ve ENSRI payları, yabancı takas oranında günlük bazda en çok kan kaybeden hisseler olarak kayıtlara geçti.

İSTİKRARI YAKALAYANLAR: 10 GÜNLÜK KESİNTİSİZ ARTIŞ

Piyasada "kalıcı alım" sinyali olarak yorumlanan "sürekli artış" listesinde beş şirket dikkat çekiyor. Aşağıdaki hisselerde yabancı payı tam 10 işlem günüdür aralıksız yükseliyor:

• BOSSA
• CEMZY
• DNISI
• ICBCT
• INGRM

YABANCININ MESAFELİ DURDUĞU HİSSELER: AKBNK’TA 8 GÜNLÜK KAYIP

Satış tarafında ise bazı hisseler üzerindeki baskı derinleşiyor. Özellikle bankacılık devlerinden AKBNK, 8 gündür devam eden yabancı payı azalışıyla dikkat çekerken, listenin başında perakende ve gayrimenkul odaklı şirketler yer alıyor:

• KIMMR: 10 Gündür düşüşte
• AGYO / MAALT / MOBTL: 9 Gündür düşüşte
• AKBNK: 8 Gündür düşüşte

GENEL GÖRÜNÜM: YATAY SEYİR VE SEÇİCİ YAKLAŞIM

Borsa İstanbul geneline bakıldığında yabancı payının günlük bazda -0.14 puanlık sınırlı bir düşüş yaşadığı görülüyor.

Toplam yabancı takas oranının yüzde 34,66 olduğu bu tabloda, yabancı yatırımcının endeks geneline yayılmak yerine belirli sanayi ve teknoloji kağıtlarında kümelendiği, bazı ana hisselerde ise kâr realizasyonuna gittiği analiz ediliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
SASA 3.08 8.988.008.646,08 % 3.01 10:58
AKBNK 73.6 4.999.567.930,05 % 4.1 10:58
ISCTR 14.39 4.849.838.159,21 % 2.71 10:58
THYAO 307.75 4.514.788.863,75 % 2.24 10:58
YKBNK 36.96 3.288.067.333,98 % 2.44 10:58
Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

