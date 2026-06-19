Milyonlarca emekli ve memurun gözü temmuz ayında açıklanacak zam oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61'e ulaştı.

Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte emeklilerin alacağı 6 aylık zam oranı netleşecek. Ekonomistlerin beklentilerine göre toplam artışın yüzde 18 ila yüzde 25 arasında gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.

5 AYLIK ZAM ORANI ŞİMDİDEN YÜZDE 16,61

Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 oldu.

Bu oran baz alındığında halen 20 bin TL seviyesinde bulunan en düşük emekli aylığının yaklaşık 23 bin 233 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Ancak kesin rakam, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 ZAM SENARYOSU

Senaryo 1: Zam oranı yüzde 18 olursa

6 aylık enflasyonun yüzde 18 seviyesinde gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşının yaklaşık 3 bin 600 TL artarak 23 bin 600 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Senaryo 2: Zam oranı yüzde 20 olursa

Yüzde 20'lik artış senaryosunda en düşük emekli aylığının 24 bin TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

Bu durumda maaşlarda yaklaşık 4 bin TL'lik artış yaşanacak.

Senaryo 3: Zam oranı yüzde 25'e ulaşırsa

Daha yüksek enflasyon senaryosunda ise en düşük emekli maaşının 25 bin TL seviyesine yükselmesi gündeme gelebilir.

Yüzde 25'lik zam, yaklaşık 5 bin TL'lik maaş artışı anlamına geliyor.

KÖK MAAŞ DETAYI KRİTİK OLACAK

Uzmanlar, zam oranının yanı sıra kök maaş düzenlemesinin de önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Kök maaşı mevcut en düşük emekli aylığının altında kalan vatandaşların zamdan tam olarak yararlanabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle gözler TBMM'de yapılacak olası düzenlemelere çevrilmiş durumda.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN DURUM NE?

Memur ve memur emeklilerinde ise 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 12,41'lik artış şimdiden kesinleşti.

Bu oranla birlikte en düşük memur emeklisi maaşının 27 bin 772 TL'den 31 bin 218,50 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte hem emekli hem de memur maaşlarında uygulanacak nihai zam oranı netleşecek.

ZAM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun temmuz ayı başında açıklayacağı haziran enflasyonu sonrası 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları resmiyet kazanacak.