Emeklilik planlaması yapan milyonlarca kişi yaş ve prim gününü takip ederken, emeklilik statüsünü belirleyen kritik bir detay çoğu zaman gözden kaçabiliyor. Özellikle 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olan çalışanlar için uygulanan "son 2520 gün" kuralı, emekliliğin SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı kapsamında gerçekleşmesini doğrudan etkileyebiliyor.

SON 2520 GÜN KURALI NEDİR?

Sosyal güvenlik mevzuatına göre çalışma hayatı boyunca birden fazla sigortalılık statüsünde hizmeti bulunan kişilerde, emeklilik statüsünün belirlenmesinde son 2520 günlük fiili hizmet süresi dikkate alınıyor.

Bu süre içerisinde;

SSK (4A)

Bağ-Kur (4B)

Emekli Sandığı (4C)

statülerinden hangisinde daha fazla prim ödenmişse, emeklilik işlemleri genel olarak o statü üzerinden yürütülüyor.

EYT'LİLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle yaş şartı kaldırılmış olsa da hizmet birleştirme ve statü belirleme kurallarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bu nedenle EYT kapsamındaki sigortalılar için de son 2520 gün kuralı önemini koruyor. Son yıllarda hangi statüde daha fazla prim ödendiği, emekliliğin hangi kurum üzerinden bağlanacağını belirleyebiliyor.

STATÜ DEĞİŞİKLİKLERİ EMEKLİLİĞİ ETKİLEYEBİLİR

Uzmanlar, çalışma hayatı boyunca yapılan bazı tercihlerin emeklilik planını değiştirebileceğine dikkat çekiyor.

Özellikle;

Şirket ortaklığına başlanması,

Kendi adına iş yeri açılması,

Memuriyetten özel sektöre geçiş yapılması,

İsteğe bağlı sigorta ödenmesi,

Borçlanma işlemleri gerçekleştirilmesi,

gibi durumlar sigortalılık statüsünü değiştirebiliyor. Bazı durumlarda birkaç yıl Bağ-Kur kapsamında prim ödenmesi bile emeklilik statüsünün farklılaşmasına neden olabiliyor.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU ÖNCESİ KONTROL ÖNERİSİ

Sosyal güvenlik uzmanları, emeklilik planlamasında yalnızca yaş ve prim gününe odaklanılmaması gerektiğini belirtiyor. Başvuru öncesinde hizmet dökümünün ve sigortalılık statülerinin detaylı şekilde incelenmesi, olası hak kayıplarının önüne geçilmesine yardımcı olabiliyor.

Özellikle 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olanlar açısından son 2520 gün kuralı, emeklilik sürecindeki en önemli unsurlardan biri olmaya devam ediyor.