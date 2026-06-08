Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı verilerinin ardından 5 aylık enflasyon farkı netleşirken, gözler artık son viraj olan haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Piyasanın önde gelen iki dev aracı kurumundan gelen ilk tahminler, enflasyonda yavaşlama sinyali verirken emeklilerin alacağı muhtemel zam oranını da şekillendirmeye başladı.

EMEKLİ ŞİMDİDEN YÜZDE 16,61 ZAMMI GARANTİLEDİ

Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,71 olarak gerçekleşmesiyle birlikte emekliler için 5 aylık süreçte biriken zam oranı yüzde 16,61 oldu.

Bu rakamla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Haziran verisi henüz açıklanmadan bu oran üzerinden zammı cebe koymuş oldu.

DEV KURUMLARDAN HAZİRAN TAHMİNLERİ: "FİYAT ARTIŞLARI GEÇİCİ"

Haziran ayı enflasyonuna dair pencereler aralanırken, İş Yatırım ve Gedik Yatırım'dan analizler paylaşıldı.

• İş Yatırım Tahminini Aşağı Çekti: Mayıs ayında giyim fiyatlarında yaşanan yüksek seyrin geçici olduğunu belirten İş Yatırım, akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ve giyim dışı temel mal grubundaki olumlu seyir nedeniyle beklentilerini revize etti. Kurum, daha önce yüzde 1,20 olarak öngördüğü haziran ayı aylık enflasyon tahminini yüzde 1,05’e düşürdü.

• Gedik Yatırım’dan Yüzde 1 İşareti: Gedik Yatırım ise yayımladığı analizde gıda ve enerji enflasyonundaki düzeltme hareketinin devam edeceğini, giyimdeki sezonluk artışların ise etkisini kaybedeceğini öngördü. Haziran ayı aylık TÜFE beklentisini yüzde 1,0 civarı olarak açıklayan kurum, emtia fiyatlarının seyrini de hesaba katarak yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak korudu.

MASADAKİ MUHTEMEL TEMMUZ ZAMMI SENARYOSU

Geçtiğimiz yılın haziran ayında TÜFE yüzde 1,37 olarak gerçekleşmişti. Ancak bu yılın haziran ayına yönelik tahminler, son ayların en düşük seviyelerine işaret ediyor.

Kurumların öngörüleri doğrultusunda, haziran ayı aylık enflasyonunun yüzde 1,0 seviyesinde gelmesi durumunda; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık toplam yarı yıl zam oranı yüzde 17,77 olarak netleşecek.

Temmuz ayının başında TÜİK tarafından açıklanacak resmi veriler, emeklilerin alacağı kesin refah payı ve zam oranına son noktayı koyacak.