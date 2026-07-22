Bakır fiyatları, Haziran ayı başından bu yana görülen en yüksek seviyelerden geri çekildi. ABD'nin bakır ithalatına yönelik planladığı tarifelere ilişkin belirsizlik sürerken, yatırımcılar Beyaz Saray'dan gelecek açıklamaları bekliyor.

BAKIR 14 BİN DOLARIN ALTINDA İŞLEM GÖRÜYOR

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır vadeli işlem fiyatı, önceki seansta ton başına 14 bin dolara yaklaşmasının ardından yeniden bu seviyenin altına geriledi.

Piyasalarda, ABD'nin ithalat tarifelerine ilişkin kararın gecikmesi fiyatlamalarda etkili olurken, yükseliş eğilimi yerini temkinli bir görünüme bıraktı.

GÖZLER TRUMP YÖNETİMİNİN TARİFE KARARINDA

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bakır ithalatına ilişkin tarife önerilerini yaklaşık üç hafta önce ABD Başkanı Donald Trump'a sunması gerekiyordu. Ancak bugüne kadar konuya ilişkin resmi bir karar açıklanmadı.

Tarife beklentileri yıl boyunca büyük miktarda bakırın ABD'ye yönelmesine neden olurken, bu durum küresel piyasada arzın sıkılaşmasına katkı sağladı.

Geçen yıl ABD Ticaret Bakanlığı, rafine bakıra Ocak 2027'den itibaren yüzde 15 ile başlayacak kademeli ithalat tarifesi uygulanmasını önermişti. Trump yönetiminin bu planı hayata geçirmesi halinde ABD'ye yönelik yeni bir bakır sevkiyatı dalgası yaşanabileceği değerlendiriliyor.

ÇİN'DEN KRİTİK UYARI

Çinli aracı kurum Jinrui Futures, yayımladığı değerlendirmede ABD'nin bakır tarifelerine ilişkin gelişmelerin kısa vadede piyasalar açısından en kritik başlıklardan biri olduğunu belirtti.

Raporda, arz-talep dengesinin fiyatları desteklemeye devam ettiği ancak makroekonomik ve jeopolitik risklerin sürdüğü ifade edildi.

ÇİN'DE PRİMLER YÜKSELDİ

Çin'de bakır ithalat primleri, iç piyasadaki hurda arzındaki aksaklıkların etkisiyle 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan ton başına 115 dolara yükseldi.

Öte yandan Londra Metal Borsası'nda metalin teslimata hazırlanması için ayrıldığını gösteren iptal edilmiş varantlar 170 bin tonun üzerine çıktı. Piyasalarda bu miktarın en azından bir bölümünün Çin'e yönelmesinin beklendiği belirtiliyor.

ABD ile İran arasında süren jeopolitik gerilim ve Trump yönetiminin tarife kararına ilişkin belirsizlik ise bakır fiyatlarında yukarı yönlü hareketi sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.