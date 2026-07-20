Piyasalardaki yükseliş eğilimine karşın, küresel talep tarafındaki belirsizlikler fiyatlardaki kazançların sınırlı kalmasına yol açıyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli gösterge bakır kontratı, TSİ 06.00 sularında yüzde 0,16 primle ton başına 13.546,5 dolar seviyesini gördü. Anlık işlemlerde LME'deki üç aylık bakırın tonu 13.415 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor.

Asya cephesinde de benzer bir tablo hakim. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en aktif bakır sözleşmesi yüzde 0,39 değer kazanarak ton başına 104.210 yuana (yaklaşık 15.389,50 dolar) yükseldi.

ŞİLİ VE MADENCİLİK DEVLERİNDEN ÜRETİM SIKINTISI SİNYALİ

Emtia piyasalarındaki bu hareketliliği değerlendiren ANZ Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, dünyanın en büyük bakır tedarikçisi konumundaki Şili'de üretim performansının hedeflerin altında kalmasına dikkat çekerek, piyasadaki arz darlığının fiyatları yukarı yönlü ittiğini belirtti.

Arz kanadındaki aksamalara bir diğer örnek ise madencilik devi South32'den geldi.

Şirket, dördüncü çeyrek bakır üretim rakamlarının beklentilerin gerisinde kaldığını duyurdu.

Açıklamada, Şili'deki Sierra Gorda sahasında etkili olan olumsuz hava koşullarının madencilik operasyonlarını kesintiye uğrattığı vurgulandı.

Piyasada genel talep görünümüne dair temkinli duruş devam etse de madencilik operasyonlarındaki aksamalar ve arz tarafında yaşanan bu sıkışıklık bakır fiyatlarına zemin sağlamayı sürdürüyor.

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