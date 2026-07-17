Orta Doğu'da devam eden savaşın küresel ticaret ve talep görünümüne ilişkin endişeleri artırması, sanayi metallerinde satış baskısını derinleştirdi. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksamalarıyla birlikte bakır fiyatları hem Londra Metal Borsası (LME) hem de Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda gerilerken, Çin'den gelen güçlü ithalat talebi fiyatlardaki düşüşü sınırlayan önemli unsur oldu.

BAKIR FİYATLARI GERİLEDİ

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakırın ton fiyatı yüzde 0,88 düşüşle 13.479,5 dolara geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören bakır kontratı ise yüzde 0,63 değer kaybederek 103.650 yuan seviyesine indi.

HAFTALIK GÖRÜNÜM POZİTİF KALDI

Gün içindeki satışlara rağmen bakır fiyatlarının haftayı yaklaşık yüzde 0,2 primle tamamlaması bekleniyor.

Analistler, jeopolitik risklerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmasına karşın, fiziksel talebin güçlü kalmasının haftalık görünümü desteklediğini belirtiyor.

ÇİN'DEN GÜÇLÜ BAKIR TALEBİ

Piyasaların dikkatle izlediği Yangshan bakır primi, ton başına 95 dolara yükselerek Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yangshan primindeki yükseliş, Çin'in ithal bakıra yönelik talebinin güçlü seyrini koruduğuna işaret etti.

BAZ METALLERDE SATIŞLAR HIZLANDI

Bakırın yanı sıra diğer baz metallerde de ağırlıklı olarak düşüş yaşandı.

Nikel: LME'de %1,88, Şanghay'da %1,18 geriledi.

Alüminyum: LME'de %0,50 düştü, Şanghay'da %0,15 yükseldi.

Çinko: LME'de %1,09, Şanghay'da %0,41 değer kaybetti.

Kurşun: LME'de %0,05 gerilerken, Şanghay'da %1,80 yükseldi.

Kalay: LME'de %1,70, Şanghay'da %1,39 düştü.

GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA

Piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların uzaması halinde enerji maliyetlerinin daha da yükselebileceği ve Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen taşımacılıkta yeni aksaklıkların yaşanabileceği değerlendiriliyor. Bu durumun sanayi metalleri başta olmak üzere emtia piyasalarında oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.