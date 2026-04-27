Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret (BVSAN), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada sermaye yapısına ilişkin önemli bir karar aldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre BVSAN, mevcut 150 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL'ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya resmi başvuruda bulundu. Kayıtlı sermaye tavanı böylelikle 6,6 katına çıkmış olacak.

YETKİ SÜRESİ 2030'A KADAR UZATILACAK

Açıklamada ayrıca, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin yetki süresinin 2026–2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasının planlandığı belirtildi.

Söz konusu adımın, şirketin finansal esnekliğini artırarak olası yatırım ve büyüme planlarına zemin hazırlaması bekleniyor.

BVSAN ÖZET TABLO

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN), bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, saat 11.38 itibarıyla yüzde 4,19'luk primle 116,90 TL seviyesinde seyrediyor.

Güncel fiyat: 116,9 TL

Günlük değişim: Yüzde 4,19

Günün en yüksek / En düşük seviyesi: 119,5 / 113,6 TL

52 Haftalık aralık: 80,9 - 155,6 TRY

Hacim: 791.04

YATIRIMCI ETKİSİ

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması, şirketin ilerleyen dönemde daha hızlı sermaye artırımı yapabileceğine işaret ederken, yatırımcılar tarafından büyüme ve finansman esnekliği açısından pozitif bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

KAYITLI SERMAYE TAVANI NEDİR?

Şirketlerin yönetim kurulu kararıyla artırabileceği azami sermaye limitini ifade eder. Tavan artışı, gelecekte daha hızlı sermaye artırımı yapılabileceğine işaret eder.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.