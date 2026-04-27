Google Haberler

Bülbüloğlu Vinç, 150 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanını 1 milyar TL'ye yükseltmek için SPK'ya başvurdu. Yetki süresi 2030'a kadar uzatılacak.

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret (BVSAN), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada sermaye yapısına ilişkin önemli bir karar aldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre BVSAN, mevcut 150 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL'ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya resmi başvuruda bulundu. Kayıtlı sermaye tavanı böylelikle 6,6 katına çıkmış olacak.

YETKİ SÜRESİ 2030'A KADAR UZATILACAK

Açıklamada ayrıca, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin yetki süresinin 2026–2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasının planlandığı belirtildi.

Söz konusu adımın, şirketin finansal esnekliğini artırarak olası yatırım ve büyüme planlarına zemin hazırlaması bekleniyor.

BVSAN HİSSE DETAY VERİLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

BVSAN ÖZET TABLO

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN), bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, saat 11.38 itibarıyla yüzde 4,19'luk primle 116,90 TL seviyesinde seyrediyor.

Güncel fiyat: 116,9 TL
Günlük değişim: Yüzde 4,19
Günün en yüksek / En düşük seviyesi: 119,5 / 113,6 TL
52 Haftalık aralık: 80,9 - 155,6 TRY
Hacim: 791.04

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) sermaye tavanını 6,6 katına çıkarıyor

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

YATIRIMCI ETKİSİ

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması, şirketin ilerleyen dönemde daha hızlı sermaye artırımı yapabileceğine işaret ederken, yatırımcılar tarafından büyüme ve finansman esnekliği açısından pozitif bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

KAYITLI SERMAYE TAVANI NEDİR?

Şirketlerin yönetim kurulu kararıyla artırabileceği azami sermaye limitini ifade eder. Tavan artışı, gelecekte daha hızlı sermaye artırımı yapılabileceğine işaret eder.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karahan'dan enflasyon mesajı! 'Gerekirse daha da sıkılaştırırız'Karahan'dan enflasyon mesajı! 'Gerekirse daha da sıkılaştırırız'
KTLEV, OSMEN ve MSGYO yarın temettü ödeyecekKTLEV, OSMEN ve MSGYO yarın temettü ödeyecek

Google Haberler