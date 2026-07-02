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Alnus Yatırım, Doğuş Otomotiv hissesi için hedef fiyatını 247,41 TL'den 237,50 TL'ye düşürdü. Kurum, "al" tavsiyesini korurken yüzde 27,96 prim potansiyeli öngördü.

Alnus Yatırım, Doğuş Otomotiv hissesi için hedef fiyatını 247,41 TL'den 237,50 TL'ye düşürdü. Kurum, aşağı yönlü revizyona rağmen hisse için "al" tavsiyesini korurken, mevcut fiyata göre yüzde 27,96 prim potansiyeline işaret etti.

ALNUS YATIRIM'DAN DOAS İÇİN YENİ HEDEF FİYAT

Aracı kurumların Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. hisselerine yönelik hedef fiyat güncellemeleri sürüyor.

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2 Temmuz'da otomotiv sektörü raporunu yayımlayan Alnus Yatırım, DOAS hissesi için hedef fiyatını aşağı yönlü revize etti.

Kurum, hedef fiyatını 247,41 TL'den 237,50 TL'ye indirirken, hisseye yönelik "al" tavsiyesini sürdürdü.

Aracı Kurum Alnus Yatırım
Hedef Fiyat 237,50 TL
Son Fiyat 185,60 TL
Tavsiye " Al"
Prim Potansiyeli %27,96
Açıklanma Tarihi 2 Temmuz 2026

SATIŞLARDA YILLIK DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Raporda, Doğuş Otomotiv'in haziran ayında yurt içi satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 azalarak 15 bin 123 adet olduğu belirtildi.

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Buna karşın satışlar, mayıs ayına göre yüzde 16,9 artış gösterdi.

Ocak-Haziran döneminde ise şirketin toplam yurt içi satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 düşüşle 79 bin 674 adet olarak gerçekleşti.

Raporda, DOAS satış adetlerinin yılbaşından bu yana geçen yılın altında seyretmeye devam ettiği ifade edildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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