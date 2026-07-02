Aynı dönemde BIST 30 endeksi yüzde 33,7 yükselirken, ana sektörlerin tamamı artıda kapandı.

BIST 100 endeksi, 2025 yılını 11.261,52 puandan tamamladıktan sonra 2026'nın ilk yarısında yükseliş eğilimini sürdürdü. Endeks, yılın ilk altı ayında en düşük 11.296,52, en yüksek ise 15.204,92 puanı gördü. Haziran ayının son işlem gününü 14.121,83 puandan kapatan BIST 100, yatırımcısına yüzde 25,4 getiri sağladı.

BIST 30 endeksi de aynı dönemde yüzde 33,7 yükselişle 16.339,52 puana ulaştı.

DOLAR BAZINDA DA YÜKSELDİ

Dolar bazında değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, yılın ilk yarısında yüzde 15,4 artış göstererek 302,7 seviyesine yükseldi. Endeks, yıl içinde dolar bazında en düşük seviyesini 2 Ocak'ta 267,6, en yüksek seviyesini ise 11 Mayıs'ta 334,6 puanla gördü.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

2026'nın ilk yarısında Borsa İstanbul'daki dört ana sektör endeksinin tamamı yatırımcısına kazandırdı.

Teknoloji: %60,5

Mali: %28,4

Sınai: %26,3

Hizmetler: %19,4

Teknoloji endeksi, ana sektörler arasında en yüksek getiriyi sağlayan sektör oldu.

FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ZİRVEDE

Alt sektör performanslarında ise 23 endeksten 21'i yükselirken, yalnızca iki sektör değer kaybetti.

İlk altı ayda en yüksek getiriyi sağlayan sektörler şöyle sıralandı:

Finansal Kiralama ve Faktoring: %411,9

Bilişim: %91,8

Metal Ana Sanayi: %52,2

Gıda ve İçecek: %33,5

Metal Eşya ve Makine: %32,7

Öte yandan Holding ve Yatırım Endeksi yüzde 8,9, Bankacılık Endeksi ise yüzde 8,6 yükseldi.

İKİ SEKTÖR YATIRIMCISINI ÜZDÜ

İlk yarıda negatif getiri sağlayan iki alt sektör ise:

Tekstil ve Deri: -%14,4

Spor: -%11,6

olarak kayıtlara geçti.

PİYASALARDA FAİZ VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Borsa İstanbul'daki fiyatlamalarda yılın ilk yarısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası, dezenflasyon beklentileri, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, yabancı yatırımcı işlemleri ve şirket haberleri belirleyici oldu.

Yılın başında TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekmesi, Türkiye'nin risk primindeki (CDS) gerileme ve faiz indirimlerinin süreceğine yönelik beklentiler BIST 100'ün tarihi zirveleri test etmesini destekledi.

Diğer yandan Orta Doğu'da gerilimin azalmasıyla birlikte Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 217 baz puana gerileyerek son ayların en düşük seviyesine indi. Haziran ayında enflasyondaki yavaşlamaya ilişkin mesajlar da yılın ikinci yarısına yönelik faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.

ABD'de Halkbank hakkında açılan ceza davasının düşürülmesi de bankacılık sektörüne ilişkin risk algısının azalmasına katkı sağlayan gelişmeler arasında yer aldı.

Kaynak: Dünya

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