Temettü takvimine göre Berkosan Yalıtım (BRKSN), 3 Temmuz 2026 tarihinde yatırımcılarına hisse başına net 0,0500 TL temettü dağıtacak.

Şirketin nakit temettü ödemesi, hak kullanım tarihine sahip yatırımcıların hesaplarına ilgili takvim doğrultusunda aktarılacak.

Temettü gelirinden yararlanmak isteyen yatırımcılar, hak kullanım tarihlerini ve şirketlerin ödeme takvimlerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.

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