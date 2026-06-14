Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konut için başvuru ve satış süreci yarın başlıyor. Vatandaşlar, 17 Temmuz'a kadar başvurularını Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında yaklaşık 20 bin konut uygun ödeme seçenekleriyle satışa sunulacak. Kampanyada başlangıç fiyatı 2,1 milyon lira, minimum taksit tutarı ise 18 bin lira olarak belirlendi.

KURA, GELİR VE İKAMET ŞARTI ARANMAYACAK

TOKİ'nin yeni konut satış kampanyasında başvuru koşullarındaki kolaylık dikkat çekti. Satışa çıkarılacak konutlar için kura uygulaması yapılmayacak. Ayrıca gelir kriteri, ön başvuru ve ikamet şartı da aranmayacak.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Bunun yanında başvuru sahibinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması şartı aranacak.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

TOKİ konutlarına başvurular, satışa sunulan projelerin bulunduğu illerde belirlenen banka şubeleri üzerinden alınacak. Vatandaşlar, satın almak istedikleri konutun yer aldığı projeye göre Türkiye Halk Bankası veya Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuru ve satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvuru süreci 15 Haziran'da başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu tarihe kadar işlemlerini tamamlayan vatandaşlar kampanya kapsamındaki konutlar için satın alma sürecine dahil olabilecek.

ÜÇ FARKLI ÖDEME MODELİ SUNULACAK

TOKİ, kampanya kapsamında vatandaşlara üç farklı ödeme seçeneği sunacak.

Konut bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. İkinci ödeme modelinde yüzde 50 peşinat ödeyen vatandaşlar 72 ay vadeden yararlanabilecek ve ayrıca yüzde 8 indirim elde edecek. Üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinatın taksitlendirilmesiyle 60 aya kadar vade imkanı sağlanacak.

Kampanya kapsamında konut fiyatları yaklaşık 2 milyon 100 bin liradan başlayacak. Aylık taksit tutarları ise yaklaşık 18 bin liradan başlayacak.

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ tarafından satışa sunulacak konutların bir bölümünü hemen teslim projeler oluşturuyor. Hemen teslim edilmeyecek konutların ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Satışa çıkarılacak konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşacak.

EN FAZLA KONUT BURSA VE ANKARA'DA SATIŞA ÇIKACAK

Kampanya kapsamında en fazla konutun satışa sunulacağı il Bursa oldu. Bursa'da 2 bin 190 konut satışa çıkarılacak. Ankara ise 2 bin 62 konutla ikinci sırada yer aldı.

Bu illeri 1.238 konutla Hatay, 1.073 konutla Kahramanmaraş ve 1.000 konutla Malatya takip etti. Deprem bölgesindeki illerde satışa sunulan konut sayısının yüksekliği dikkat çekti.

TOKİ TANITIM OFİSLERİ HANGİ İLLERDE KURULDU?

Konutlarla ilgili yüz yüze detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar için bazı illerde TOKİ tanıtım ofisleri de kuruldu. Tanıtım ofisleri Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı'da hizmet verecek.

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

TOKİ'nin 64 ilde başlatacağı 20 bin konutluk satış kampanyasında son başvuru tarihi 17 Temmuz olarak açıklandı. Vatandaşlar bu tarihe kadar ilgili banka şubeleri üzerinden işlemlerini yapabilecek.