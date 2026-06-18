Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre konut ve iş yeri satışlarında geçen yılın aynı ayına kıyasla düşüş eğilimi devam etti.

İLK EL KONUT SATIŞLARI YÜZDE 27,9 GERİLEDİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 azalarak 30 bin 196 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 32,7 düşüşle 63 bin 137 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içerisinde ilk el konutların payı yüzde 32,4 olurken, ikinci el konutların payı yüzde 67,6 olarak kaydedildi.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Mayıs ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754'e geriledi. Diğer konut satışları ise yüzde 36,2 düşüşle 73 bin 579 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2, diğer satışların payı ise yüzde 78,8 olarak gerçekleşti.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE DE GERİLEME GÖRÜLDÜ

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 3,6, ikinci el konut satışları ise yüzde 11,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları yüzde 3,4, ikinci el konut satışları yüzde 0,5 geriledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞLARI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak bin 387 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları yıllık bazda yüzde 15,1 azalarak 7 bin 68'e düştü.

Mayıs ayında yabancılara en fazla konut satışı 268 adet ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 125 konutla İran ve 88 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA DA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azalarak 3 bin 255 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 33,1 düşüşle 8 bin 179 olarak kaydedildi.

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI ARTTI

İpotekli iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 22,9 artışla 536'ya yükselirken, diğer iş yeri satışları yüzde 32,4 azalarak 10 bin 898 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 0,4, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 12,9 geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el iş yeri satışları yüzde 2,8, ikinci el iş yeri satışları yüzde 6,2 düştü.