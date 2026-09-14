Cuma gününü 6 milyon 808 bin 700 lira seviyesinden kapatan standart altın, gün içi işlemlerde en düşük 6 milyon 680 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 745 bin lira seviyelerini gördü.

Gün sonunda yüzde 1,9 oranında değer kaybeden standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 680 bin lira seviyesinde karar kıldı.

İŞLEM HACMİ 2,6 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Piyasada gün boyunca gerçekleşen işlem hacmi ve miktarına ilişkin detaylar şu şekilde kaydedildi:

• Altın İşlem Miktarı: 394,20 kilogram

• Altın Toplam İşlem Hacmi: 2.648.894.454,10 TL

• Tüm Metaller Toplam İşlem Hacmi: 2.655.141.167,22 TL

ZİRVEDEKİ KURUMLAR

Günün tamamında altın borsasında en yüksek işlem hacmine ulaşarak öne çıkan kurumlar ise sırasıyla şu şekilde gerçekleşti:

• Çakmakçı Kıymetli Madenler

• Türkiye Emlak Katılım Bankası

• Vakıf Katılım Bankası

• Altınbaş Kıymetli Madenler

• Garanti BBVA

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