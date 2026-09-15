Altın fiyatları Fed'in faiz kararı öncesinde son bir ayın en düşük seviyelerine gerilerken piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi. Ancak Sprott Başkanı Ryan McIntyre, altının uzun vadeli yönü açısından Fed'den daha önemli bir riske işaret etti. McIntyre'a göre ABD'nin artan kamu borcu ve faiz maliyetleri altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olabilir.

McIntyre, ABD'nin yükselen kamu borcu ve mali sürdürülebilirliğine ilişkin riskler nedeniyle altının parasal varlıkların "Kuzey Yıldızı" olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

ABD'Lİ YATIRIMCILARA DİKKAT ÇEKTİ

ABD'li kurumsal yatırımcıların altındaki pozisyonlarının halen düşük olduğunu belirten McIntyre, tahvil getirilerindeki yükseliş veya hisse piyasalarında görülebilecek zayıflığın finansal risklerin yeniden değerlendirilmesine yol açabileceğini söyledi.

Bu ortamın yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirebileceğini belirten uzman, özellikle ABD'nin borç ve faiz maliyetlerinin önümüzdeki dönemde altın açısından önemli olacağını savundu.

ALTIN İÇİN ASIL RİSKİ AÇIKLADI

McIntyre'a göre izlenmesi gereken kritik noktalardan biri, ABD'nin kamu borcunun faiz maliyetinin nominal ekonomik büyüme hızını aşması.

ABD'de nominal büyümenin yüzde 4 seviyesinde olduğunu hatırlatan McIntyre, kamu borcunun faiz maliyetlerinin bu seviyeye yaklaşmasının mali sürdürülebilirlik açısından önemli bir risk oluşturduğunu savundu.

Normal koşullarda faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altın açısından baskı oluşturabiliyor. Ancak McIntyre, ABD'nin borç yükü ve mali sorunları büyüdükçe bu ilişkinin zayıflayabileceği görüşünde.

"TAHLİYE VANASI ALTIN"

Artan mali risklerin yatırımcıları güvenli limanlara yöneltebileceğini söyleyen McIntyre, altının bu süreçte öne çıkabileceğini belirterek "Tahliye vanasının altın olduğunu biliyoruz" dedi.

McIntyre ayrıca yatırım talebindeki olası artışla birlikte önümüzdeki dönemde altın ETF'lerinde tutulan varlıkların rekor seviyelere ulaşabileceğini öngördü.

FED KARARI ALTINI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Piyasaların odağında ise Fed'in faiz kararı bulunuyor. McIntyre, olası faiz artırımının altının uzun vadeli yönünü değiştirmesini beklemediğini ve parasal sıkılaşmanın büyük ölçüde fiyatlara yansıdığı görüşünü dile getirdi.

Fed kararı sonrasında altında yaşanabilecek olası geri çekilmenin kalıcı olmayabileceğini savunan McIntyre, "Faiz oranları yükselse bile altının düşeceğini sanmıyorum. Düşse de bu sadece bir günlüğüne olabilir" ifadelerini kullandı.

Fed'in faiz artırımına gitmemesi halinde ise altın fiyatlarında yükseliş görülmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

"ALTIN FİYATI İÇİN BİLMENİZ GEREKEN TEK ŞEY BU"

McIntyre, yatırımcıların kısa vadeli merkez bankası kararları yerine ABD'nin uzun vadeli mali görünümüne odaklanması gerektiğini savundu.

ABD'nin mevcut mali patikasına ilişkin değerlendirmesinde "İzlediğimiz mali yol iyi değil ve daha da kötüye gidecek. Altın fiyatının iyi performans göstereceğini anlamak için bilmeniz gereken tek şey bu" ifadelerini kullandı.