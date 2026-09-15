Borsa İstanbul'da yüksek oranlı bedelsiz sermaye artırımı kararıyla gündeme gelen Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET), yatırımcıların beklediği tarihi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

SERMAYESİ 1,6 MİLYAR TL'Yİ AŞACAK

Sermaye artırımı kapsamında HRKET'in mevcut 115 milyon 200 bin TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi, 1 milyar 497 milyon 600 bin TL artırılacak.

Böylece şirketin çıkarılmış sermayesi bedelsiz artırımın ardından 1 milyar 612 milyon 800 bin TL'ye ulaşacak.

Sermaye artırımının 377 milyon 434 bin 914,89 TL'si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından, 1 milyar 120 milyon 165 bin 85,11 TL'si ise emisyon priminden karşılanacak.

HRKET BEDELSİZ NE ZAMAN?

Hareket Proje'nin yüzde 1300 bedelsiz sermaye artırımında hak kullanım başlangıç tarihi 21 Eylül 2026 olacak.

Yüzde 1300 bedelsiz oranı kapsamında yatırımcının sahip olduğu her 1 lota karşılık 13 lot bedelsiz pay verilecek. Böylece yatırımcının toplam pay adedi, bedelsiz sonrası teorik olarak 14 kata çıkacak. Bedelsiz sermaye artırımı yatırımcının toplam portföy değerini tek başına artırmaz; pay sayısındaki artışa karşılık hisse fiyatında teorik düzeltme yapılır.

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