Borsa İstanbul'da son günlerin en çok konuşulan hisselerinden Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) üzerindeki satış baskısı yeni haftada da devam ediyor.

Pusula Portföy'e yönelik soruşturma, Tera Grubu ile yürütülen devir süreci ve Katılımevim yönetimindeki değişikliklerin ardından sert fiyat hareketlerinin yaşandığı KTLEV, bugün de taban fiyata geriledi.

Saat 11.25 itibarıyla KTLEV 30,50 TL'den işlem görürken günlük kayıp yüzde 9,98 seviyesinde bulunuyor. Hissenin günlük işlem hacmi ise 64,37 milyon TL seviyesinde.

KTLEV TABANINDA 70,9 MİLYON LOT BEKLİYOR

KTLEV'deki satış baskısının boyutu emir tahtasına da yansıdı. Saat 11.25 itibarıyla 30,50 TL'lik taban fiyatında 70 milyon 915 bin 819 adet satış emri bulunuyor. Bu emirler toplam 10 bin 469 emirden oluşuyor.

Bir sonraki satış kademesi olan 30,52 TL'de 30 bin 386 lot, 30,54 TL'de ise 3 bin 861 lot satış emri yer alıyor.

A1 CAPITAL'DEN 1,43 MİLYON LOT NET SATIŞ

Kurum dağılımında satış tarafında A1 Capital Yatırım dikkat çekiyor. TSİ 11.25 itibarıyla güncel verilere göre A1 Capital'in net satışı 1 milyon 431 bin 518 lot seviyesinde bulunuyor. Kurumun satış tarafındaki dağılımı yüzde 70,909 olarak hesaplanıyor.

Ata Yatırım 399 bin 504 lot, Yatırım Finansman 85 bin 798 lot, Şeker Yatırım ise 59 bin 243 lot net satışla öne çıkan diğer kurumlar oldu.

Satış tarafındaki ilk 5 kurumun toplam işlemi 2 milyon 43 bin 574 lot, net satışı ise 2 milyon 2 bin 232 lot seviyesinde gerçekleşti.

ZİRAAT, MİDAS VE İŞ YATIRIM ALIM TARAFINDA

Aynı saat itibarıyla alım tarafında ise Ziraat Yatırım 318 bin 907 lot net alımla ilk sırada bulunuyor. Midas Menkul Değerler 315 bin 138 lot, İş Yatırım 270 bin 588 lot, Vakıf Yatırım ise 150 bin 104 lot net alım gerçekleştirdi.

Alım tarafındaki ilk 5 kurumun toplam işlemi 1 milyon 202 bin 519 lot, net alımı ise 1 milyon 202 bin 319 lot seviyesinde.

KTLEV'DE SERT FİYAT HAREKETİ

KTLEV'de son haftalarda sert bir fiyat hareketi yaşandı. Ağustos sonunda 60 TL'nin üzerinde işlem gören ve sonraki süreçte 60 TL'nin ortalarının üzerine kadar çıkan hissede, Eylül ayıyla birlikte satışların belirgin şekilde hızlandığı görülüyor.

15 Eylül'de 30,50 TL'lik taban fiyatın görülmesiyle hisse, son haftalardaki yüksek seviyelerinden itibaren değerinin yarısından fazlasını kaybetmiş durumda.

Hissedeki sert fiyat hareketi, şirketin yönetim yapısında yaşanan değişiklikler, Pusula Grubu'nun yeni dönem yapılanması, Tera Grubu ile yürütülen süreç ve son günlerde gündeme gelen diğer gelişmelerin yatırımcılar tarafından takip edildiği bir döneme denk geldi.

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