Ağustos'ta merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 642,1 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 654,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 445 milyar TL olurken, faiz dışı fazla 209,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

8 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 1,3 TRİLYON TL

Ocak-ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 12 trilyon 162,7 milyar TL, bütçe gelirleri 10 trilyon 854,7 milyar TL oldu. Böylece yılın ilk 8 ayında bütçe açığı 1 trilyon 308,1 milyar TL olarak kaydedildi.

Bu dönemde faiz dışı bütçe giderleri 10 trilyon 174,6 milyar TL, faiz dışı fazla ise 680 milyar TL oldu.

YIL SONU BÜTÇE AÇIĞI BEKLENTİSİ 2,6 TRİLYON TL

Son açıklanan Orta Vadeli Program'da, 2026 yılı bütçe açığının 2,6 trilyon TL olarak gerçekleşmesi öngörülmüştü.

Ağustos ayında verilen 12,9 milyar TL'lik bütçe fazlasına karşın, yılın ilk 8 ayındaki toplam bütçe açığı 1,3 trilyon TL'yi aştı.