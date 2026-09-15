Türkiye’de kredi kartı sayısı 151,7 milyona, banka ve ön ödemeli kartlarla birlikte toplam kart sayısı ise 476,2 milyona ulaştı. Kart kullanımının günlük hayatın önemli bir parçası haline gelmesiyle birlikte dolandırıcılık ve kart bilgilerinin kötüye kullanılması riski de önemini koruyor.

POS cihazlarından ATM işlemlerine, internet alışverişlerinden kart şifrelerine kadar birçok noktada alınabilecek basit önlemler olası mağduriyetlerin önüne geçebiliyor.

POS CİHAZINDA TUTARI MUTLAKA KONTROL EDİN

Uzmanlar mağaza, market veya restoranda kartla ödeme yapılırken POS cihazında görünen tutarın faturadaki tutarla aynı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Ödeme sonrasında fişin alınması ve işlemin mobil bankacılık üzerinden kontrol edilmesi de öneriliyor.

Özellikle bağlantı problemi nedeniyle POS cihazında “işlem başarısız” uyarısı çıkması durumunda dikkatli olunması gerekiyor. Kartın yeniden okutulması halinde ilk işlem gerçekleşmişse aynı ücretin iki kez çekilmesi mümkün olabiliyor.

Kartın ödeme sırasında satıcıya verilmesi de kart bilgilerinin kontrol dışına çıkmasına neden olabiliyor. Bu nedenle temassız veya şifreli ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi ve kartın ödeme süresince kişinin yanında tutulması önem taşıyor.

Yanlış ya da olması gerekenden yüksek bir tutar çekildiği fark edilirse vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesi gerekiyor.

MOBİL BANKACILIK BİLDİRİMLERİ ÖNEM TAŞIYOR

Bankaların mobil uygulamalarındaki anlık harcama bildirimleri, kart hareketlerinin hızlı şekilde takip edilmesini sağlıyor. Kart sahibinin gerçekleştirmediği bir işlem bildirim üzerinden fark edildiğinde kart kullanıma kapatılarak bankayla iletişime geçilebiliyor.

Bu nedenle kart kullanıcılarının işlem bildirimlerini aktif tutması ve hesap hareketlerini düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor.

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE SANAL KART ÖNERİSİ

İnternetten sık alışveriş yapan kullanıcıların ise sanal kart kullanması öneriliyor.

Sanal karta ana kredi kartından daha düşük bir limit tanımlanması, olası bir dolandırıcılık durumunda finansal riski sınırlandırabiliyor. Kullanıcılar sanal kart oluşturduktan sonra internet alışverişlerinde ana kredi kartı yerine bu kartın bilgilerini kullanabiliyor.

YURT DIŞINDA KART KULLANIMINA DİKKAT

Yurt dışında yapılan kartlı işlemlerde döviz dönüşümleri nedeniyle ek maliyet ve komisyonlar oluşabiliyor. Bu nedenle seyahate çıkmadan önce bankanın yurt dışı işlem ücretlerinin ve komisyonlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Sık seyahat etmeyen kullanıcıların, yurt dışına çıktıklarında mobil bankacılık üzerinden kartlarını yurt dışı kullanıma açıp, Türkiye’ye döndüklerinde yeniden kapatmaları da güvenlik açısından öneriliyor.

KART ATM'DE KALIRSA NE YAPILMALI?

ATM arızası nedeniyle kartın bankamatikte kalması durumunda ATM’nin başından ayrılmadan bankanın çağrı merkezinin aranması gerekiyor. Aynı zamanda kartın kullanıma kapatılması önem taşıyor.

Kartın kaybolması halinde ise mobil bankacılık üzerinden kartın geçici olarak kilitlenmesi veya iptal edilmesi, ardından bankaya kayıp bildirimi yapılması gerekiyor.

KART ŞİFRESİNDE DOĞUM TARİHİNİ KULLANMAYIN

Kart şifresi belirlerken doğum tarihi ve kolay tahmin edilebilecek kişisel bilgilerin kullanılmaması gerekiyor. Özellikle sosyal medya üzerinden ulaşılabilen doğum tarihi gibi bilgilerin şifre olarak tercih edilmesi güvenlik riski oluşturabiliyor.

Ardışık sayılar ve kolay tahmin edilebilen basit kombinasyonlar yerine daha güçlü şifrelerin kullanılması öneriliyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi