Geçmişte yaşanan birçok dev siber saldırıyla adı anılan hacker grubu, elinde bulundurduğu Ethereum (ETH) varlıklarında yüklü bir satış gerçekleştirdi.

Zincir üstü analiz verilerine göre Lazarus grubu ile ilişkilendirilen bir kripto para cüzdan adresinden son iki saat içerisinde toplam 911 ETH elden çıkarıldı.

Satışın detayları şu şekilde gerçekleşti:

• İşlem Hacmi: 911 adet Ethereum (ETH)

• Ortalama Fiyat: 2.499 dolar

• Toplam Tutar: Yaklaşık 2,28 milyon dolar

PİYASAYA ETKİSİ NE OLACAK?

Gerçekleştirilen 911 ETH'lik satışın, küresel Ethereum işlem hacmine kıyasla piyasada doğrudan sert bir dalgalanma yaratması beklenmiyor.

Ancak yasa dışı yollarla elde edildiği iddia edilen varlıkların borsalara ya da farklı adreslere taşınması, yatırımcılar tarafından potansiyel satış baskısı açısından yakından izleniyor.

Kripto para analiz platformları, Lazarus grubuyla bağlantılı cüzdanlarda daha fazla ETH varlığının bulunup bulunmadığını ve önümüzdeki saatlerde yeni nakde çevirme işlemlerinin gelip gelmeyeceğini takip etmeyi sürdürüyor.

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