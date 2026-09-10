Bitcoin, ABD’de bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile cuma günü duyurulacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesinde dar bantta dalgalanıyor.

Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki faiz kararı üzerindeki beklentileri şekillendirecek. Piyasalar, LSEG verilerine göre Fed'in faiz artırma ihtimalini yüzde 59 olarak fiyatlıyor.

Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bugün açıklayacağı faiz kararı da yatırımcıların odağında. ECB'nin faiz artırma olasılığı piyasalarda yüzde 99 gibi yüksek bir oranla bekleniyor.

Merkez bankalarının sıkı para politikası adımları, küresel risk iştahını baskılayarak kripto piyasalarında dalgalanmaya yol açıyor.

GÜNCEL FİYAT PERFORMANSI VE DÜŞÜŞ TRENDİ

Gün içinde 77.895 dolar ile 78.612 dolar arasında hareket eden Bitcoin, saat 13:17 itibarıyla 77.900 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

• Haftalık Kayıp: Yüzde 1,96

• Aylık Kayıp: Yüzde 0,90

• Yılbaşından Bu Yana Değişim: -Yüzde 10,65

SPOT BİTCOİN ETF'LERİNDE SERMAYE ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Kurumsal yatırımcı kanadında da zayıf seyir devam ediyor. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden çarşamba günü 120 milyon dolarlık net çıkış yaşandı ve böylece fonlarda üst üste ikinci günde de negatif seyir izlendi.

Fonlar Bazında Net Akışlar:

• Ark Invest / 21Shares (ARKB): -78 milyon dolar

• Grayscale (GBTC): -27 milyon dolar

• BlackRock (IBIT): -20 milyon dolar

• Morgan Stanley (MSBT): +4 milyon dolar (Pozitif ayrıştı)

Günün çıkışlarına rağmen, işlem görmeye başladıkları tarihten bu yana spot Bitcoin ETF'lerine gerçekleşen toplam net giriş 55,45 milyar dolar seviyesini koruyor.

Öte yandan diğer kripto varlık fonlarında pozitif görünüm hakim oldu. Aynı dönemde spot Ether ETF'lerine 35 milyon dolar net giriş sağlanırken, XRP ve Solana ETF'lerinin her birine 12'şer milyon dolarlık giriş kaydedildi.

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