Kripto para piyasası 320 milyon dolarlık güvenlik olayıyla gündemde. Bitcoin tabanlı Liquid Network'ün federasyon cüzdanından yaklaşık 4 bin Bitcoin'in çıkarılmasının ardından ağdaki yeni işlemler durduruldu. Olay sonrası L-BTC yatırma ve çekme işlemleri de askıya alınırken, fonları alan tarafın kendisini "beyaz şapkalı" olarak tanımladığı görüldü.

4 BİN BITCOIN CÜZDANDAN ÇIKTI

Liquid Network, Bitcoin üzerinde çalışan bir yan zincir olarak faaliyet gösteriyor. Kullanıcıların Bitcoin'lerini ana ağda kilitleyerek Liquid üzerinde L-BTC kullanmasına imkan tanıyan sistemde, Bitcoin'e geri dönüş "peg-out" işlemiyle gerçekleştiriliyor.

Olayda yaklaşık 4 bin L-BTC'nin SideSwap üzerinden geri dönüş sürecine sokulduğu ve ardından federasyon cüzdanından yaklaşık 4 bin Bitcoin'in farklı bir adrese gönderildiği bildirildi.

Transfer öncesinde federasyon rezervinde yaklaşık 4 bin 200 Bitcoin bulunuyordu. Böylece rezervin çok büyük bir bölümü tek olayın ardından cüzdandan çıktı.

LIQUID NETWORK İŞLEMLERİ DURDURDU

320 milyon dolarlık işlemin tespit edilmesinin ardından Liquid Network'te yeni işlemlerin gönderilmesi geçici olarak durduruldu.

Köprü düğümlerinin kapatılmasıyla ağ faaliyetleri askıya alınırken kripto para borsaları da gelişme hakkında bilgilendirildi. L-BTC yatırma ve çekme işlemleri durdurulmaya başlandı.

Liquid yönetimi, federasyon üyelerinin normal ağ faaliyetlerini yeniden başlatabilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Liquid üzerinde bulunan USDT, DePix ve bazı gerçek dünya varlığı tokenlerinin doğrudan güvenlik olayından etkilenmediği belirtilirken, ağın durması nedeniyle transferlerde geçici sorunlar yaşanabileceği ifade edildi.

ÖZEL ANAHTARLAR ELE GEÇİRİLMEDİ

Olayla ilgili ilk açıklamalarda dikkat çeken ayrıntılardan biri de SideSwap Peg-out Authorization Key'in ele geçirilmediğinin belirtilmesi oldu.

Liquid Network, söz konusu yetkilendirme anahtarının veya diğer kriptografik anahtarların üçüncü kişilerin eline geçmediğini açıkladı.

Bu nedenle olayın klasik bir özel anahtar hırsızlığından farklı olabileceği değerlendiriliyor. İlk teknik incelemelerde Liquid altyapısında kullanılan Elements yazılımındaki olası bir güvenlik açığı üzerinde duruluyor.

Araştırılan en önemli noktalardan biri ise yaklaşık 4 bin L-BTC'nin sistem tarafından nasıl geçerli kabul edildiği.

FONLARI ALANLARDAN "BEYAZ ŞAPKALIYIZ" MESAJI

Olayı daha sıra dışı hale getiren gelişme ise fonları alan kişilerin Bitcoin blok zincirine bıraktığı mesaj oldu.

Yaklaşık 320 milyon dolarlık Bitcoin'i kontrol eden taraf, kendisini "beyaz şapkalı" güvenlik araştırmacıları olarak tanımladı.

Beyaz şapkalı araştırmacılar genellikle sistemlerde buldukları güvenlik açıklarını ilgili şirketlere bildiriyor ve test amacıyla kontrol ettikleri varlıkları geri gönderiyor. Ancak bu olayda fonların iade edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Liquid'in teknoloji sağlayıcısı Blockstream'in fonları kontrol eden kişilerle Bitcoin ağı üzerinden imzalı mesajlarla iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi.

320 MİLYON DOLARLIK BITCOIN GERİ DÖNECEK Mİ?

Olayın sonucunu yaklaşık 4 bin Bitcoin'in akıbeti belirleyecek. Fonların geri gönderilmesi halinde olay büyük ölçekli bir güvenlik açığı keşfi olarak sonuçlanabilir.

Bitcoin'lerin iade edilmemesi halinde ise yaklaşık 320 milyon dolarlık olay, kripto para sektöründeki en büyük güvenlik kayıpları arasına girebilir.

Şimdi gözler olayın teknik nedeninin belirlenmesine, Liquid Network'ün yeniden faaliyete geçeceği tarihe ve yaklaşık 4 bin Bitcoin'in federasyon cüzdanına geri dönüp dönmeyeceğine çevrildi.