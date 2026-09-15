Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, anlaşmaların sulama ve altyapı projelerine yönelik olduğu belirtildi. Anlaşmaların toplam değerinin TCMB döviz satış kuru esas alınarak 322 milyon 416 bin 240,34 TL olduğu bildirildi.

MOLDOVA VE POLONYA'DA YENİ PROJELER

Anlaşmalar kapsamında Moldova'da, Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen “Briceni Bölgesi Sulama Sistemlerinin Rehabilitasyonu ve Genişletilmesi Projesi” için CTP ve HDPE boru satışı gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra şirket, Polonya'da faaliyet gösteren bir firma ile enerji santrali inşaatında kullanılmak üzere CTP boru satışı ile saha ve mühendislik hizmetlerini kapsayan bir sözleşme imzaladı.

TESLİMATLAR 2026'DA TAMAMLANACAK

Kuzey Boru, söz konusu teslimatların 2026 yılı boyunca kademeli olarak tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Şirket, elde edilen ticari hacmin 2026 yılı satış hedeflerine etkisinin yaklaşık yüzde 2,5 seviyesinde olacağını değerlendirdi.

Yeni iş anlaşmalarının şirketin satış hacmini desteklemesinin yanı sıra ciro ve kârlılığa da olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

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