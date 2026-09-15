Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devri sürecinde yaşananlar, yönetim kadrosundaki hukuki soruşturmalar ve borsadaki sert düşüşler piyasalarda büyük yankı uyandırdı.

Şirket yönetim kuruluna yönelik tutuklama ve yurt dışına çıkış yasağı kararlarının ardından hem Katılımevim’de birikimi olan tasarruf sahipleri hem de borsadaki yatırımcılar derin bir endişeye kapıldı.

Peki bu süreçte kimler risk altında, tasarruf sahiplerinin korkmasına gerek var mı? Ekonomist Kerim Rota, yaşanan tüm gelişmeleri ve piyasadaki manipülasyon iddialarını detaylarıyla değerlendirdi.

KATILIMEVİM MÜŞTERİLERİ ENDİŞELENMELİ Mİ?

Ev veya araba almak amacıyla Katılımevim bünyesinde tasarruf eden milyonlarca müşterinin durumu hakkında Halk TV yayınında konuşan Kerim Rota, bu taraftaki vatandaşların içinin rahat olması gerektiğini vurguladı.

Rota’ya göre tasarruf finansman şirketlerinin tamamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kontrolünde ve sıkı kural setlerine tabi.

Şirketteki birikimlerin nerelerde değerlendirileceği katı kurallarla belirlenmiş durumda. Bu nedenle Katılımevim'deki müşterilerin doğrudan bir kayıp yaşama riskinin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

BORSADA MANİPÜLASYON İDDİALARI VE FON RİSKLERİ

Borsa ve fon tarafında ise tablonun daha karmaşık olduğuna dikkat çeken Rota, bazı hisse senetlerinde ve fonlarda ciddi bir yapay fiyat oluşumu (manipülasyon) yaşandığını belirtti.

Rota, borsa piyasasındaki mekanizmanın nasıl işlediğini ve yatırımcıların karşı karşıya olduğu riskleri şu başlıklarla özetledi:

• Suni Değerlemeler ve Halka Açıklık Oyunu: Düşük halka açıklık oranına sahip bazı şirketlerin, ilişkili serbest fonlar aracılığıyla yapay bir şekilde toplanarak piyasa değerlerinin katlanarak yükseltildiği belirtiliyor. Çalışan sayısı son derece az olan bazı firmaların, dev sanayi kuruluşlarıyla yarışır piyasa değerlerine ulaştırıldığı vurgulanıyor.



• Fonlardan Çıkış Zorluğu ve Borçlanma Riski: Manipülatif hisseleri portföyünde tutan fonlardan kitlesel çıkışlar başladığında, bu hisselere piyasada gerçek alıcı bulunamıyor. Alıcı olmaması nedeniyle fonların değer kaybetmekle kalmayıp, nakit ihtiyacını karşılamak adına kredi kullanarak borçlu konuma düşebildiği ifade ediliyor.

• Bulaşma Riski Uyarısı: Pusula grubunun bünyesinde sermaye piyasası şirketlerinin yanı sıra katılım bankası ve tasarruf finansman ayağının da bulunduğunu hatırlatan Rota; BDDK, SPK ve Rekabet Kurumu’nun koordineli hareket ederek riskin genel bankacılık sistemine sıçramasını önlemesi gerektiğini vurguladı.

SORUŞTURMADA VE ŞİRKET YAPISINDA SON DURUM

Süreçte öne çıkan hukuki ve kurumsal gelişmeler ise şu şekilde gelişti:

• Adli Süreç: Yurt dışına çıktığı iddia edilen Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız tutuklandı. Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

• Hisse Devri ve Resmi Onaylar: Katılımevim’in çoğunluk hisselerinin Tera Grubu’na devri için yapılan görüşmeler resmi makamlara bildirildi. Devir işleminin kesinleşmesi için SPK ve BDDK gibi düzenleyici kurumların onayı bekleniyor.

• Hisselerde Düşüş: Şirketin borsadaki payları yaşanan belirsizliklerin ardından 60 TL seviyelerinden 30 TL seviyelerine kadar gerileyerek sert kayıplar yaşadı.

Uzmanlar, fonlarda yatırımı bulunan vatandaşların özellikle 31 Ekim ve 31 Aralık tarihlerinde yürürlüğe girecek olan SPK düzenlemelerini ve fon içeriklerini yakından takip etmelerini tavsiye ediyor.

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