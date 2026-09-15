Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımlarında bugün iki şirkette hak kullanım süreci başladı. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) ve Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) paylarında sermaye artırımları nedeniyle fiyat düzeltmesi yapıldı.

INFO YÜZDE 100 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YAPTI

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO), yüzde 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında 15 Eylül 2026 itibarıyla hak kullanım sürecini başlattı.

Şirketin 960 milyon 336 bin TL olan çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 100 artırılarak 1 milyar 920 milyon 672 bin TL'ye çıkarılacak.

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında toplam 960 milyon 336 bin TL nominal tutarlı pay ihraç edilecek. Artırımın 642 milyon 435 bin 188 TL'si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından, 317 milyon 900 bin 812 TL'si ise geçmiş yıl karlarından karşılanacak.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 15 Eylül 2026, kayıt tarihi 16 Eylül 2026 ve ödeme tarihi 17 Eylül 2026 olarak açıklandı.

INFO payları son işlem gününü 4,40 TL seviyesinden tamamlamıştı. Yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı sonrasında bölünme sonrası teorik fiyat 2,200 TL olarak hesaplandı.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO)

Yüzde 100 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

Sermaye: 960.336.000 TL'den 1.920.672.000 TL'ye

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 15 Eylül 2026

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 2,200 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

LIDFA'DA YÜZDE 51,54270 BEDELSİZ

Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) da bugün yüzde 51,54270 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında hak kullanım sürecine başladı.

Şirketin 1 milyar 88 milyon 802 bin TL olan çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 51,54270 oranında artırılarak 1 milyar 650 milyon TL'ye çıkarılacak.

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında toplam 561 milyon 198 bin TL nominal tutarlı pay ihraç edilecek. Sermaye artırımının tamamı yedek akçelerden karşılanacak.

LIDFA için de bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 15 Eylül 2026, kayıt tarihi 16 Eylül 2026 ve ödeme tarihi 17 Eylül 2026 olarak belirlendi.

LIDFA payları son işlem gününü 2,47 TL seviyesinden tamamlamıştı. Yüzde 51,54270 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı sonrasında bölünme sonrası teorik fiyat 1,630 TL olarak hesaplandı.

Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA)

Yüzde 51,54270 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

Sermaye: 1.088.802.000 TL'den 1.650.000.000 TL'ye

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 15 Eylül 2026

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 1,630 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)