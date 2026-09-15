Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), yeni iş ilişkisine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Şirketin açıklamasına göre Forte'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Milsoft Yazılım Teknolojileri A.Ş., yurt içinde yerleşik bir savunma sanayi şirketinden yeni sipariş aldı.

SİPARİŞ TUTARI 745 BİN DOLAR

Milsoft'a verilen siparişin toplam bedelinin 745 bin dolar olduğu açıklandı. Siparişi veren savunma sanayi şirketinin adına ise KAP açıklamasında yer verilmedi.

Forte tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin %100,00 bağlı ortaklığı olan Milsoft Yazılım Teknolojileri A.Ş.'ye Yurtiçi yerleşik bir savunma sanayi şirketinden 745.000,00 USD (Yedi-Yüz-Kırk-Beş-Bin Amerikan Doları) tutarında bir sipariş verilmiştir."