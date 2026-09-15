Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG), sosyal medya platformları ve bazı haberlerde şirket hakkında yer alan içeriklerin ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Şirket, Gebze ve Aliağa fabrikalarında yetkili sendikalarla Toplu İş Sözleşmelerinin imzalandığını belirterek fabrikalarda herhangi bir grevin söz konusu olmadığını bildirdi.

"FABRİKALARIMIZ TAM MESAİ ÇALIŞMAKTADIR"

Smart Güneş, fabrikaların bugün tam mesaiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Şirketin farklı fabrikaları, güneş santrali mühendislik ve kurulum ekipleri ile ofislerinde toplam 1.227 kişinin çalıştığı belirtildi.

Şirket açıklamasında, "Şirketimizin Gebze ve Aliağa fabrikalarında yetki almış sendikalar ile Toplu İş Sözleşmeleri akdedilmiş olup fabrikalarımızda herhangi bir grev söz konusu değildir. Fabrikalarımız bugün tam mesai ile çalışmaktadır." ifadelerine yer verildi.

BAZI ÇALIŞANLARIN İŞ AKİTLERİ SONLANDIRILDI

SMRTG, organizasyonel gelişim ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında gerekli performans ve uyumu gösteremediğini belirttiği bazı çalışanlarla iş ilişkisinin sonlandırıldığını da açıkladı.

İşten çıkarılan çalışanların yasal haklarının gözetildiğini belirten şirket, iş akdi feshine karşı çalışanların yasal haklarının saklı olduğunu ve sürecin mevzuata uygun şekilde devam edeceğini bildirdi.

Smart Güneş ayrıca şirkette en düşük ücret alan çalışana asgari ücretin iki katından fazla aylık ücret ödendiğini; çalışanlara ikramiye, okul ve doğum yardımı, yemek, servis, tamamlayıcı sağlık sigortası ve banka promosyonu gibi çeşitli yan hakların sağlandığını kaydetti.