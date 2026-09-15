ABD merkezli küresel finans devi Bank of America (BofA), Türkiye sermaye piyasalarındaki iştirakleri üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerle dikkat çekmeye devam ediyor.

KAP açıklamasına göre Bank of America’nın yüzde 100 oranında kontrolüne sahip olduğu İngiltere merkezli iştiraki Merrill Lynch International, 11 Eylül 2026 tarihinde DMR Unlu Mamuller paylarında yoğun bir işlem hacmi gerçekleştirdi.

NET 465 BİNİ AŞKIN PAY ALINDI

Gün içinde 10,58 TL ile 10,66 TL fiyat aralığından gerçekleştirilen işlemlerde, Merrill Lynch International tarafından:

• 3.941.750 lot alış,

• 3.476.620 lot satış yapıldı.

Alım ve satım işlemlerinin ardından gün sonunda net 465.130 adet pay Bank of America portföyüne katılmış oldu.

DOLAYLI PAY ORANI YÜZDE 3,816’YA YÜKSELDİ

Realize edilen bu net alımla birlikte Bank of America Corporation’ın iştiraki Merrill Lynch International vasıtasıyla DMR Unlu Mamuller sermayesinde sahip olduğu dolaylı pay ve oy hakkı oranı yüzde 3,816 seviyesine ulaştı.

Yasal olarak belirlenen yüzde 3 sınırının aşılmasıyla birlikte finans devi, söz konusu pay artışını KAP üzerinden kamuoyuna ilan etti.

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