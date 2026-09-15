A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK) paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Açıklamaya göre A1 Capital Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerinde bulunan MIATK hisselerinde 11 Eylül 2026 tarihinde 5 milyon 700 bin lot satış gerçekleştirildi. Aynı tarihte fonlar tarafından MIATK paylarında alım yapılmadı.

MIATK'DAKİ PAYI YÜZDE 3'ÜN ALTINA İNDİ

Gerçekleştirilen satışın ardından A1 Capital Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki Mia Teknoloji hisselerinin şirket sermayesindeki payı yüzde 3 sınırının altına düşerek yüzde 2,768'e ulaştı.

Söz konusu açıklama, Özel Durumlar Tebliği kapsamında belirlenen pay sahipliği oranlarından yüzde 3 sınırının aşağı yönlü geçilmesi nedeniyle KAP'a bildirildi.