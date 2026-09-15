CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), yatırımcıların takip ettiği yeni bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan, 14 Eylül 2026 tarihinde CW Enerji hesaplarına 350 milyon TL sermaye avansı aktardı.

CW ENERJİ'YE AKTARILAN TUTAR 3,56 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Son aktarımla birlikte Sarvan tarafından CW Enerji'ye sağlanan toplam sermaye avansı 3 milyar 557 milyon 439 bin 559,82 TL'ye yükseldi.

Şirket KAP açıklamasında şu bilgiyi verdi:

"Şirketimiz pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan tarafından, Şirketimiz hesaplarına 14.09.2026 tarihinde, 350.000.000,00 TL tutarında sermaye avansı aktarılmıştır."