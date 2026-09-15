Endeksteki geri çekilmeye rağmen bazı hisselerde güçlü yükselişler görüldü. Günün en çok yükselen hissesi KSTUR olurken, hisse yüzde 9,96 değer kazandı. KSTUR’u yüzde 9,96 yükselen ZOREN ve YKSLN takip etti.

Öte yandan satışların etkili olduğu hisselerde kayıplar yüzde 10’a yaklaştı. GUNDG ve ANELE, yüzde 10,00 düşüşle günün en çok gerileyen hisseleri oldu. Bu hisseleri yüzde 9,99 düşüşle AKFIS izledi.

YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim KSTUR 2.429,00 TL %9,96 ZOREN 2,65 TL %9,96 YKSLN 5,08 TL %9,96 AYCES 466,75 TL %9,95 TDGYO 20,46 TL %9,88

DÜŞEN HİSSELER

Hisse Fiyat Değişim GUNDG 733,50 TL -%10,00 ANELE 144,00 TL -%10,00 AKFIS 13,79 TL -%9,99 HEDEF 26,52 TL -%9,98 KTLEV 30,50 TL -%9,98

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