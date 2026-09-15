Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem gününde satış baskısı öne çıktı. BIST 100 endeksi, yazım sırasında yüzde 1,76’lık düşüşle 13.990 puandan işlem gördü. Yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
Endeksteki geri çekilmeye rağmen bazı hisselerde güçlü yükselişler görüldü. Günün en çok yükselen hissesi KSTUR olurken, hisse yüzde 9,96 değer kazandı. KSTUR’u yüzde 9,96 yükselen ZOREN ve YKSLN takip etti.
Öte yandan satışların etkili olduğu hisselerde kayıplar yüzde 10’a yaklaştı. GUNDG ve ANELE, yüzde 10,00 düşüşle günün en çok gerileyen hisseleri oldu. Bu hisseleri yüzde 9,99 düşüşle AKFIS izledi.
YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Fiyat
|Değişim
|KSTUR
|2.429,00 TL
|%9,96
|ZOREN
|2,65 TL
|%9,96
|YKSLN
|5,08 TL
|%9,96
|AYCES
|466,75 TL
|%9,95
|TDGYO
|20,46 TL
|%9,88
DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Fiyat
|Değişim
|GUNDG
|733,50 TL
|-%10,00
|ANELE
|144,00 TL
|-%10,00
|AKFIS
|13,79 TL
|-%9,99
|HEDEF
|26,52 TL
|-%9,98
|KTLEV
|30,50 TL
|-%9,98
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